Уткин: У России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
«Победа есть победа. И игра с Мальтой палюбас разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней.
Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь.
Лучший игрок матча с отрывом — мальтиец Мбонг.
Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
В следующем матче сборная России сыграет против Словении. Эта игра состоится 27 марта в Сочи. Сборная Словении в первом матче отбора на ЧМ-2022 одержала победу над Хорватией (1:0).