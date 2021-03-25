Уткин: У России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь

Известный блогерсделал неутешительный вывод после матча сборной России с Мальтой (3:1).

«Победа есть победа. И игра с Мальтой палюбас разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней.

Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь.

Лучший игрок матча с отрывом — мальтиец Мбонг.

Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

В следующем матче сборная России сыграет против Словении. Эта игра состоится 27 марта в Сочи. Сборная Словении в первом матче отбора на ЧМ-2022 одержала победу над Хорватией (1:0).