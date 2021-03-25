Молдавия — Фарерские острова. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Молдавия»: Станислав Намашко, Игорь Армаш, Вячеслав Посмак, Александр Епуряну, Олег Рябчук, Артур Ионицэ, Кэтэлин Карп, Ион Жардан, Йон Николэеску, Вадим Раца, Виталие Домашкан.

«Фарерские острова»: Гуннар Нильсен, Вильормур Давидсен, Одмар Феро, Сонни Наттестад, Гилли Ролантссон, Халлур Ханссен, Брандур Хендрикссон, Сольви Ватнхамар, Гуннар Ватнхамар, Клеминт Ольсен, Joan Simun Edmundsson.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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