Во время матча ПСЖ ограбили дома Ди Марии и Маркиньоса

Дома футболистовбыли подвергнуты нападению. Грабители проникли в их дома и взяли в заложники родных и близких, сообщает RMC Sport.

Оба происшествия случились в тот момент, когда игроки выступали в матче 29 тура Лиги 1 против «Нанта» (1:2). Ди Мария был специально заменен по ходу встречи и моментально отправился домой к семье.

Парижская полиция уже начала расследование двух идентичных преступлений.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай: за последние 18 месяцев от грабителей пострадали сразу несколько игроков ПСЖ — Серхио Рико, Тьяго Силва, Эрик Шупо-Мотинг и другие.