«Атлетик» — «Гранада»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао на своем поле одержал победу над— 2:1.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте — отличился Асьер Вильялибре. На 71-й минуте «Атлетик» мог удвоить счет, но Рауль Гарсия не реализовал пенальти.

«Гранада» отыгралась на 78-й минуте, благодаря голу Хорхе Молины, но уже в компенсированное время Алехандро Беренгер принес победу хозяевам.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Гранада 2:1 Голы: 1:0 Асьер Вильялибре (3'), 1:1 Хорхе Молина (78'), 2:1 Алехандро Беренгер (90') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес (Йерай Альварес, 46'), Иньиго Лекуэ (Алехандро Беренгер, 84'), Андер Капа, Микель Баленсиага, Хон Морсильо, Ибай Гомес (Оскар де Маркос, 69'), Дани Гарсия, Унай Венседор, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 69'), Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 77') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Кини Марин (Виктор Диас, 46'), Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас (Адриан Марин, 82'), Кина (Роберто Сольдадо, 60'), Федерико Вико (Кенеди, 60'), Анхель Монторо (Ян Брис Этеки, 86'), Янхель Эррера, Хорхе Молина Предупреждения: Дани Гарсия (28'), Янхель Эррера (59'), Унай Венседор (68')

«Атлетик» занимает восьмое место в таблице Примеры. «Гранада» находится на 10-й строчке.