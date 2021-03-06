«Вальядолид» — «Хетафе»: счет матча 2:1, обзор голов

В рамках 26-го тура испанской Примерына своем поле обыграл— 2:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Шош-Зальман Вайссман Фото: realvalladolid.es

У победителей точные удары нанесли Оскар Плано и Шош-Зальман Вайссман, отличившись на 14-й и 24-й минутах.

В составе гостей гол на 37-й минуте забил Хайме Мата, который на 85-й минуте получил красную карточку.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Хетафе 2:1 Голы: 1:0 Оскар Плано (14'), 2:0 Шош-Зальман Вайссман (24'), 2:1 Хайме Мата (37') Вальядолид: Роберто, Джавад Эль-Амик, Сайди Джанко, Хоакин Фернандес, Лукас Оласа, Оскар Плано (Луис Перес, 89'), Фабиан Орельяна (Жоау Филипе, 83'), Рубен Алькарас (Феде Сан Эметерио, 71'), Роке Меса (Мичел Эрреро, 71'), Серхио Гвардиола (Кенан Кодро, 71'), Шош-Зальман Вайссман Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Эрик Кабако, Матиас Оливера, Дамиан Суарес (Такэфуса Кубо, 46'), Карлос Аленья (Франсиско Портильо, 88'), Аллан Ньом (Давид Тимор, 88'), Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Анхель Родригес, 79'), Хайме Мата, Энес Унал (Хуан Эрнандес, 59') Предупреждения: Такэфуса Кубо (54'), Рубен Алькарас (56'), Аллан Ньом (57'), Феде Сан Эметерио (80') Удаление: Хайме Мата (85')

В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» занимает 15-е место (25 очков), а «Хетафе» — 14-е (27 очков).