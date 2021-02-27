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    Примера. «Севилья» примет «Барселону», «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»

    Результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона»
    С 26 по 1 марта в испанской Примере пройдут матчи 25-го тура.

    «Леванте» — «Атлетик» Б 1:1

    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Атлетик» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Оба мяча во встрече были забиты с пенальти. У хозяев поля отличился Марти Рохер, за клуб из Бильбао забил Рауль Гарсия.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Атлетик 1:1
    Голы: 1:0 Рохер (пенальти) (33'), 1:1 Рауль Гарсия (пенальти) (56') Леванте: Айтор, Робер, Оскар Дуарте, Карлос Клерк, Коке Морено (Хорхе Мирамон, 57'), Сон, Рубен Рочина, Никола Вукчевич (Микаэль Мальса, 57'), Хорхе де Фрутос (Антонио Аранда, 84'), Рохер (Серхио Леон, 84'), Хосе Моралес Луис (Даниэль Гомес, 73') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Андер Капа, Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 67'), Микель Весга, Икер Муньяин (Хон Морсильо, 67'), Алехандро Беренгер (Асьер Вильялибре, 75'), Унай Венседор (Ойер Саррага, 84'), Иньяки Уильямс (Оскар де Маркос, 75'), Рауль Гарсия Предупреждения: Коке Морено (41'), Сон (47'), Никола Вукчевич (56'), Хон Морсильо (90')

    «Леванте» находится на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» расположился строчкой ниже.

    «Эйбар» — «Уэска»

    27 февраля, 16:00 мск

    «Севилья» — «Барселона»

    27 февраля, 18:15 мск

    «Алавес» — «Осасуна»

    27 февраля, 20:30 мск

    «Хетафе» — «Валенсия»

    27 февраля, 23:00 мск

    «Сельта» — «Вальядолид»

    28 февраля, 16:00 мск

    «Кадис» — «Бетис»

    28 февраля, 18:15 мск

    «Гранада» — «Эльче»

    28 февраля, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Атлетико» М

    28 февраля, 23:00 мск

    «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

    1 марта, 23:00 мск

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