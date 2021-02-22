Индзаги: Матч с «Баварией» — кульминация пятилетней работы с «Лацио»

Главный тренер «Лацио»высказал мнение о предстоящем домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Завтрашний матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие.

"Бавария" выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира ФИФА. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть.

По ходу нашего путешествия мы провели немало финалов, так что знаем, как готовиться к такого рода матчам», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.