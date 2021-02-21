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    «Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России

    «Краснодар» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Краснодар Сочи
    В 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле уступил «Сочи» с результатом 1:2.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    На 52-й минуте счет открыл форвард гостей Антон Заболотный. Терехов получил мяч в левой части штрафной, сделал передачу направо, мяч попал в пятку Смольникова и отскочил к Заболотному, который быстро обработал его и пробил низом в ближний угол.

    На 67-й перевес команды Владимира Федотова увеличил бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо.

    Юсупов нанёс удар в штангу, мяч отскочил к линии ворот, Сорокин его отбил, мяч попал в Заболотного, покатился вдоль «ленточки», Мартынович пытался его выбить, но получилось прямо на Жоаозиньо, который в касание отправил мяч в сетку.

    Зелено-черные отквитали один мяч на 81-й минуте, когда дальним ударом ворота Сослана Джанаева поразил Тони Вилена.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Краснодар — Сочи 1:2
    Голы: 0:1 Антон Заболотный (52'), 0:2 Жоаозиньо (67'), 1:2 Тонни Триндаде Вильена (81') Предупреждения: Алексей Ионов (15'), Юрий Газинский (43'), Сергей Терехов (44'), Кристофер Ольссон (54'), Маркус Берг (55')

    Жеребьевка состоится на следующей неделе, а матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 марта.

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