«Краснодар» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

На 52-й минуте счет открыл форвард гостей Антон Заболотный. Терехов получил мяч в левой части штрафной, сделал передачу направо, мяч попал в пятку Смольникова и отскочил к Заболотному, который быстро обработал его и пробил низом в ближний угол.
На 67-й перевес команды Владимира Федотова увеличил бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо.
Юсупов нанёс удар в штангу, мяч отскочил к линии ворот, Сорокин его отбил, мяч попал в Заболотного, покатился вдоль «ленточки», Мартынович пытался его выбить, но получилось прямо на Жоаозиньо, который в касание отправил мяч в сетку.
Зелено-черные отквитали один мяч на 81-й минуте, когда дальним ударом ворота Сослана Джанаева поразил Тони Вилена.
Жеребьевка состоится на следующей неделе, а матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 марта.