«Краснодар» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

В 1/8 финала Кубка Россиина своем поле уступилс результатом 1:2.

На 52-й минуте счет открыл форвард гостей Антон Заболотный. Терехов получил мяч в левой части штрафной, сделал передачу направо, мяч попал в пятку Смольникова и отскочил к Заболотному, который быстро обработал его и пробил низом в ближний угол.

На 67-й перевес команды Владимира Федотова увеличил бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо.

Юсупов нанёс удар в штангу, мяч отскочил к линии ворот, Сорокин его отбил, мяч попал в Заболотного, покатился вдоль «ленточки», Мартынович пытался его выбить, но получилось прямо на Жоаозиньо, который в касание отправил мяч в сетку.

Зелено-черные отквитали один мяч на 81-й минуте, когда дальним ударом ворота Сослана Джанаева поразил Тони Вилена.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Краснодар — Сочи 1:2 Голы: 0:1 Антон Заболотный (52'), 0:2 Жоаозиньо (67'), 1:2 Тонни Триндаде Вильена (81') Предупреждения: Алексей Ионов (15'), Юрий Газинский (43'), Сергей Терехов (44'), Кристофер Ольссон (54'), Маркус Берг (55')

Жеребьевка состоится на следующей неделе, а матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 марта.