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    «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка России

    «Динамо» — «Спартак»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Динамо Спартак
    Московское «Динамо» в матче 1/8 Кубка России переиграло «Спартак» со счетом 2:0.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    Счет открыл Даниил Фомин на 16 минуте ударом с пенальти. На 70 минуте Константин Тюкавин удвоил результат.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Динамо — Спартак 2:0
    Голы: 1:0 Даниил Фомин (пенальти) (16'), 2:0 Konstantin Tyukavin (70') Предупреждения: Виктор Мозес (15'), Джордан Ларссон (26'), Себастьян Шиманьски (56'), Эсекьель Понсе (69'), Даниил Фомин (74'), Виктор Мозес (81'), Шарль Каборе (90')

    На 81 минуте встречи Виктор Мозес получил вторую желтую карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве.

    «Динамо» прервало свою серию из двух поражений в официальных матчах.

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