«Динамо» — «Спартак»: счет 2:0, обзор голов

Московскоев матче 1/8 Кубка России переигралосо счетом 2:0.

Счет открыл Даниил Фомин на 16 минуте ударом с пенальти. На 70 минуте Константин Тюкавин удвоил результат.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Динамо — Спартак 2:0 Голы: 1:0 Даниил Фомин (пенальти) (16'), 2:0 Konstantin Tyukavin (70') Предупреждения: Виктор Мозес (15'), Джордан Ларссон (26'), Себастьян Шиманьски (56'), Эсекьель Понсе (69'), Даниил Фомин (74'), Виктор Мозес (81'), Шарль Каборе (90')

На 81 минуте встречи Виктор Мозес получил вторую желтую карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве.

«Динамо» прервало свою серию из двух поражений в официальных матчах.