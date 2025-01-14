Во вторник, 14 января, в поединке 17-го тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн» на своем поле примет «Боруссию» Дортмунд. Начало встречи — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хольштайн»

Турнирное положение: команда из Киля является одним из аутсайдеров текущего сезона Бундеслиги.

В настоящий момент «аисты» имеют в своем активе 8 очков и занимают только предпоследнее место в турнирной таблице.

Кильский коллектив смог забить 21 мяч, а в свои ворота пропустил целых 41.

Последние матчи: в прошлом туре «Хольштайн» проиграл «Фрайбургу» (2:3).

До этого же подопечные Марцеля Раппа смогли разгромить «Аугсбург» (5:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Перед этим команда уступила «Боруссии» М (1:4), «РБ Лейпциг» (0:2), «Санкт-Паули» (1:3), «Майнцу» (0:3) и «Вердеру» (1:2).

Не сыграют: в лазарете находятся Патрик Эррас, Колин Клейне-Бекел и Стивен Скжибски.

Состояние команды: «Хольштайн» проводит первый сезон в Бундеслиге после повышения в классе и главной задачей команды является закрепиться тут и сохранить место в элите.

Сделать это «Хольштайну» будет крайне сложно. Пока что игра команды не впечатляет, поэтому и результата нет, а отставание от спасительного места составляет уже пять очков.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: команда из Дортмунда старается бороться за место в зоне еврокубков.

Сейчас в активе «черно-желтых» 25 очков и седьмое место в турнирной таблице.

Дортмундский коллектив смог забить 30 мячей, а в свои ворота пропустил 25.

Последние матчи: в прошлом туре Дортмунд проиграл «Байеру» (2:3).

До этого же дортмундцы переиграли «Вольфсбург» (3:1).

Перед этим «шмели» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), «Боруссией» М (1:1) и «Баварией» (1:1).

Не сыграют: травмирован Никлас Зюле, а дисквалифицирован Паскаль Гросс.

Состояние команды: подопечные Нури Шахина в первой части сезона выступают не так удачно, как от них ожидали. «Боруссия» уже лишилась шансов побороться за чемпионский титул.

Сейчас задачей команды является побороться за место в зоне Лиги чемпионов, а также удачно выступить в главном турнире Европы в этом сезоне.

Статистика для ставок

«Хольштайн» проиграл 6 из последних 7 матчей в Бундеслиге

«Боруссия» выиграла только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в 2021 году «Боруссия» разгромила «Хольштайн» со счетом 5:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа «Хольштайна» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.75.

Прогноз: команды много забивают в этом сезоне, поэтому стоит ждать результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05.

Прогноз: «Боруссии» уже некуда отступать и она сильнее соперника, поэтому должна побеждать.

Ставка: победа «Боруссии» с форой-1,5 за 2.20.