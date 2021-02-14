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    Карпин: «Уменьшать число команд в РПЛ — неправильно. Пусть будет меньше денег, но больше нормальных стабильных клубов

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что не видит смысла в уменьшении числа команд в российской Премьер-лиге.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Уменьшать количество — неправильно. Другое дело, чтобы у нас было больше команд, нужно делать другие вещи. Пусть будет меньше денег, но больше нормальных стабильных команд. Даже с меньшими деньгами можно создать стабильный клуб.

    Государственное финансирование или негосударственное — я сейчас не про это. В Испании, Германии, Франции есть команды, у которых денег гораздо больше, чем у остальных. Ну, окей. Но есть остальные команды, у которых средние бюджеты, маленькие, ниже маленьких.

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    • Они играют нормально, стабильно. Там нет больших зарплат, но есть футболисты, и они играют. Пусть и за меньшие деньги, чем в "ПСЖ". Играют, существуют, не пропадают. Главное, чтобы это было стабильно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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