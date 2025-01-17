Картахена
Овьедо
«Картахена»
Турнирное положение: Этот коллектив с 15 набранными пунктами идет предпоследним в турнирной таблице и от безопасной строки отстает на восемь баллов.
«Картахена» выиграла четыре встречи из 22 проведенных, три раза сыграла вничью и 15 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 15:36.
Последние матчи: В своей предыдущей сыгранной игре «подводники» на выезде расписали мировую с соседом по таблице «Ферролем» 0:0. А в предыдущих поединках они уступили дома 1:2 «Леганесу» в Кубке Испании и сыграли вничью с «Альбасете» 0:0 на своем поле в Сегунде.
Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Картахена» за 15 минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в двух случаях.
В остальных же 13 поединках за это время коллектив расписал три мировые и десять раз уходил с поля поверженным, но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в восьми из 14 своих предыдущих игр команда не смогла забить.
«Овьедо»
Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 36 очками идут на шестой строке, уступая три пункта второй.
«Овьедо» выиграл десять встреч из 22 проведенных, шесть раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 34:30.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «карбайонцы» дома поделили очки с хихонским «Спортингом», сыграв 1:1. А перед этим они в родных стенах уступили со счетом 2:3 «Кордове», прервав тем самым серию из трех побед подряд.
Не сыграют: Хавбек Хайме Сеоане находится в лазарете команды.
Состояние команды: «Синие» не совсем удачно провели свои две предыдущие игры, набрав в них всего один балл, проведя данные поединки на своем поле. Перед этим же они отпраздновали три виктории кряду, забив в этих матчах аж десять мячей при всего трех пропущенных. Всего же за восемь предыдущих игр чемпионата команда смогла победить в половине случаев, трижды уступила и раз сыграла вничью.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1
- «Овьедо» смог обыграть «Картахену» лишь раз за пять предыдущих очных встреч при трех фиаско
- Пять из шести минувших очных игр данных команд завершились на ТБ 2,0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Овьедо» букмекеры дают коэффициент 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа «Картахены» оценена в 4.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.51 соответственно.
- 2.05Реал Мадрид — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.30Манчестер Юнайтед — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.80Айнтрахт — Боруссия Д: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
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Прогноз: Ставим здесь с Х на «Картахену», которая имеет неплохую статистику против «Овьедо», да и дома в чемпионате в последнее время набирала очки в трех из четырех предыдущих играх.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.88.
Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что в поединке будет хотя бы несколько забитых мячей, так как между собой эти коллективы в основном выдают более-менее голевые поединки.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.84.