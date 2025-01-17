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    «Картахена» отберет очки у «Овьедо»?

    «Картахена» — «Овьедо». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Овьедо»
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    «Овьедо»
    «Картахена» в родных стенах сразится с «Овьедо» в 23-м туре испанской Сегунды. Поединок состоится 17 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Овьедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Января 2025 года

    Картахена

  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Картахена 22:30 Овьедо

    Овьедо

  • Испания. Сегунда
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    «Картахена»

    Турнирное положение: Этот коллектив с 15 набранными пунктами идет предпоследним в турнирной таблице и от безопасной строки отстает на восемь баллов.

    «Картахена» выиграла четыре встречи из 22 проведенных, три раза сыграла вничью и 15 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 15:36.

    Последние матчи: В своей предыдущей сыгранной игре «подводники» на выезде расписали мировую с соседом по таблице «Ферролем» 0:0. А в предыдущих поединках они уступили дома 1:2 «Леганесу» в Кубке Испании и сыграли вничью с «Альбасете» 0:0 на своем поле в Сегунде.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Картахена» за 15 минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в двух случаях.

    В остальных же 13 поединках за это время коллектив расписал три мировые и десять раз уходил с поля поверженным, но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в восьми из 14 своих предыдущих игр команда не смогла забить.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 36 очками идут на шестой строке, уступая три пункта второй.

    «Овьедо» выиграл десять встреч из 22 проведенных, шесть раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 34:30.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «карбайонцы» дома поделили очки с хихонским «Спортингом», сыграв 1:1. А перед этим они в родных стенах уступили со счетом 2:3 «Кордове», прервав тем самым серию из трех побед подряд.

    Не сыграют: Хавбек Хайме Сеоане находится в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Синие» не совсем удачно провели свои две предыдущие игры, набрав в них всего один балл, проведя данные поединки на своем поле. Перед этим же они отпраздновали три виктории кряду, забив в этих матчах аж десять мячей при всего трех пропущенных. Всего же за восемь предыдущих игр чемпионата команда смогла победить в половине случаев, трижды уступила и раз сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1

    • «Овьедо» смог обыграть «Картахену» лишь раз за пять предыдущих очных встреч при трех фиаско

    • Пять из шести минувших очных игр данных команд завершились на ТБ 2,0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Овьедо» букмекеры дают коэффициент 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа «Картахены» оценена в 4.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.51 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь с Х на «Картахену», которая имеет неплохую статистику против «Овьедо», да и дома в чемпионате в последнее время набирала очки в трех из четырех предыдущих играх.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.88.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что в поединке будет хотя бы несколько забитых мячей, так как между собой эти коллективы в основном выдают более-менее голевые поединки.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.84.

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    «Картахена» — «Овьедо»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.01.2025. Прогнозы на футбол. «Картахена» отберет очки у «Овьедо»?
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