«Картахена» в родных стенах сразится с «Овьедо» в 23-м туре испанской Сегунды. Поединок состоится 17 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Овьедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Картахена»

Турнирное положение: Этот коллектив с 15 набранными пунктами идет предпоследним в турнирной таблице и от безопасной строки отстает на восемь баллов.

«Картахена» выиграла четыре встречи из 22 проведенных, три раза сыграла вничью и 15 матчей проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 15:36.

Последние матчи: В своей предыдущей сыгранной игре «подводники» на выезде расписали мировую с соседом по таблице «Ферролем» 0:0. А в предыдущих поединках они уступили дома 1:2 «Леганесу» в Кубке Испании и сыграли вничью с «Альбасете» 0:0 на своем поле в Сегунде.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Картахена» за 15 минувших встреч в рамках Сегунды смогла выиграть лишь в двух случаях.

В остальных же 13 поединках за это время коллектив расписал три мировые и десять раз уходил с поля поверженным, но в пяти случаях фиаско были с разницей в один мяч. А в восьми из 14 своих предыдущих игр команда не смогла забить.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 36 очками идут на шестой строке, уступая три пункта второй.

«Овьедо» выиграл десять встреч из 22 проведенных, шесть раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 34:30.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом туре первенства «карбайонцы» дома поделили очки с хихонским «Спортингом», сыграв 1:1. А перед этим они в родных стенах уступили со счетом 2:3 «Кордове», прервав тем самым серию из трех побед подряд.

Не сыграют: Хавбек Хайме Сеоане находится в лазарете команды.

Состояние команды: «Синие» не совсем удачно провели свои две предыдущие игры, набрав в них всего один балл, проведя данные поединки на своем поле. Перед этим же они отпраздновали три виктории кряду, забив в этих матчах аж десять мячей при всего трех пропущенных. Всего же за восемь предыдущих игр чемпионата команда смогла победить в половине случаев, трижды уступила и раз сыграла вничью.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1

«Овьедо» смог обыграть «Картахену» лишь раз за пять предыдущих очных встреч при трех фиаско

Пять из шести минувших очных игр данных команд завершились на ТБ 2,0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Овьедо» букмекеры дают коэффициент 1.90. Ничья оценена в 3.25, а победа «Картахены» оценена в 4.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.51 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь с Х на «Картахену», которая имеет неплохую статистику против «Овьедо», да и дома в чемпионате в последнее время набирала очки в трех из четырех предыдущих играх.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.88.

Прогноз: И также еще здесь поставим на то, что в поединке будет хотя бы несколько забитых мячей, так как между собой эти коллективы в основном выдают более-менее голевые поединки.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.84.