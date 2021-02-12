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    РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова», клуб получит 300 млн рублей

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    «Тамбов» сможет завершить текущий чемпионат России, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Тамбов»
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    «Тамбов»

    Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансировании «Тамборва». Клуб получит 300 млн рублей. Этих денег должно хватить, чтобы команда доиграла сезон.

    Менеджмент клуба должен реструктуризировать долги и сократить их хотя бы до 250 миллионов рублей (сейчас «Тамбов» должен около 550). При этом на данный момент уже удалось договориться с заимодателями и рядом поставщиков о серьезном сокращении задолженности.

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    • Но основной вопрос все же стоит перед футболистами. По сути, перед ними два стула — либо пойти на уступки и получить как минимум 50% долгов, либо клуб будет обанкрочен и перспективы. хоть что-то получить становятся туманными.

    Также решение предстоит принять футболистам «Тамбова», перед которыми встал выбор: согласиться на уступки и получить минимум половину долгов или отказаться, после чего клуб обанкротится. При втором варианте игроки рискуют остаться без выплат.

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