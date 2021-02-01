Бартомеу пригрозил судом в ответ на обвинения в утечке данных контракта Месси

Бывший президент «Барселоны»заявил, что подаст в суд на тех, кто обвиняет его в утечке данных контрактас каталонским клубом.

Накануне испанское издание El Mundo опубликовало копию контракта Месси с «Барселоной», благодаря чему стало известно, что за четыре года аргентинский футболист заработал более 500 миллионов евро.

«Это абсолютная ложь, я не имею никакого отношения к утечке этих данных.

Раскрытие профессиональных контрактов — очень серьезная и совершенно незаконная тема. Говорить по телевидению и обвинять легко, но мы не шутим, потому что это закончится судом.

Месси заслуживает всего, что получает, со спортивной и коммерческой точек зрения.

Без пандемии "Барса" вполне могла бы оплатить озвученные суммы», — приводит слова Бартомеу Diario Sport.