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    Бартомеу пригрозил судом в ответ на обвинения в утечке данных контракта Месси

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    Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что подаст в суд на тех, кто обвиняет его в утечке данных контракта Лионеля Месси с каталонским клубом.

    Жозеп Батомеу
    Жозеп Батомеу

    Накануне испанское издание El Mundo опубликовало копию контракта Месси с «Барселоной», благодаря чему стало известно, что за четыре года аргентинский футболист заработал более 500 миллионов евро.

  • В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро
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    • «Это абсолютная ложь, я не имею никакого отношения к утечке этих данных.

    Раскрытие профессиональных контрактов — очень серьезная и совершенно незаконная тема. Говорить по телевидению и обвинять легко, но мы не шутим, потому что это закончится судом.

    Месси заслуживает всего, что получает, со спортивной и коммерческой точек зрения.

    Без пандемии "Барса" вполне могла бы оплатить озвученные суммы», — приводит слова Бартомеу Diario Sport.

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