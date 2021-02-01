«Барселона» — «Атлетик»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надиз Бильбао со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Лионель Месси поразил ворота идеально исполненным ударом со штрафного.

На 49-й минуте счет сравнялся. Берчиче запустил в прорыв по левому флангу атаки Рауля Гарсию и тот навесил в центр штрафной «Барсы», где Альба при попытке опередить де Маркоса срезал мяч в свои ворота.

На 75-й минуте Дембеле отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Мингуэса прострелил низом в центр на линию вратарской и Гризманн ударом в касание расстрелял ворота.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Атлетик 2:1 Голы: 1:0 Лионель Месси (20'), 1:1 Жорди Альба (автогол) (49'), 2:1 Антуан Гризманн (74') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Oscar Mingueza, Миралем Пьянич (Серхи Роберто, 67'), Pedri, Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Клеман Лангле, 84'), Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт, 87') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Андер Капа (Иньиго Лекуэ, 84'), Икер Муньяин, Дани Гарсия, Оскар де Маркос (Алехандро Беренгер, 67'), Unai Vencedor (Микель Весга, 66'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 84'), Рауль Гарсия Предупреждения: Рауль Гарсия (32'), Йерай Альварес (39'), Френки де Йонг (47'), Жорди Альба (50'), Андер Капа (77')

После этой игры «Барселона» набрала 40 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице примеры. «Атлетик» с 24 очками занимает 11-е место.