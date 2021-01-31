Иванов о переходе в «Уфу»: Понял, что нужно ехать, пока есть возможность

Полузащитник, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», рассказал, почему решил продолжить карьеру в

«Все решилось быстро. "Уфа" позвала, не стал ждать ничего другого, понял, что нужно ехать, пока есть возможность.

Я до последней игры прошлого сезона не знал, что уйду из "Ахмата", не говоря про "Уфу". Соответственно, ни с кем не вел переговоров. В отпуске пообщался с руководством, пришли к выводу, что расторгаем контракт. Тогда и пришло понимание: нужно искать команду.

Разорвав контракт, я стал свободным агентом, для дальнейшего трудоустройства это плюс. Не исключаю, что поиск команды мог бы затянуться: в январе все выходят из отпуска, начинают думать, кто нужен, кто не нужен, собираются с мыслями. Спасибо "Уфе", что сделала предложение», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».