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    ЦСКА проявляет интерес к форварду «Эвертона»

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    ЦСКА заинтересован в услугах форварда «Эвертона» Дженка Тосуна, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

    Дженк Тосун
    Дженк Тосун

    По данным одного из них, клубы в ближайшее время могут начать переговоры. Второй источник отмечает, что «ириски» не будут препятствовать уходу 29-летнего форварда.

    Тосун перешел в «Эвертон» зимой 2018 года из «Бешикташа» за 22,5 миллиона евро. В текущем сезоне турецкий форвард принял участие в семи матчах за «Эвертон» во всех турнирах и забил один мяч.

    Вторую половину прошлого сезона игрок провел в «Кристал Пэлас» на правах аренды, за который провел пять матчей и забил один гол.

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