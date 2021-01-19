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    Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»

    «Кальяри» — «Милан»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Кальяри Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 18-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал выездную победу над «Кальяри» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дублем отметился Златан Ибрагимович, реализовавший пенальти на 7-й минуте и забивший с игры на 52-й минуте.

    Отметим, что на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник миланской команды Алексис Салемакерс.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Милан 0:2
    Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (пенальти) (7'), 0:2 Златан Ибрагимович (52') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Хараламбос Ликояннис, Лука Чеппители, Gabriele Zappa (Леонардо Паволетти, 79'), Раджа Найнгголан, Рэзван Марин, Жоао Педро, Гастон Перейро (Риккардо Соттиль, 57'), Альфред Дункан (Кристиан Олива, 68'), Джованни Симеоне (Альберто Черри, 80') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Диогу Далот, Алессио Романьоли, Симон Кьер (Pierre Kalulu, 46'), Самуэль Кастильехо, Сандро Тонали (Суалихо Мейте, 72'), Jens Petter Hauge (Алексис Салемакерс, 66'), Браим Диас (Андреа Конти, 83'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Предупреждения: Алессио Романьоли (39'), Алексис Салемакерс (68'), Алексис Салемакерс (74'), Диего Годин (83'), Лука Чеппители (88')

    После этой игры «Милан» набрал 43 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А. «Кальяри» с 14 очками занимает 17-е место.

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