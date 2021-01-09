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    Из-за погодных условий перенесен матч «Атлетико» и «Атлетика»

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    Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» перенесен из-за плохой погоды в Мадриде. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «Учитывая исключительную ситуацию, вызванную снегопадом, который переживает большая часть полуострова, и который привел к закрытию аэропорта "Мадрид-Барахас" в течение всего дня и невозможность поддерживать поле в оптимальных условиях, Ла Лига после общения с клубами, обратилась в Комитет профессиональных соревнований с просьбой отложить проведение матча между "Атлетико" и "Атлетиком" из Бильбао.

    Дата проведения матча будет сообщена в ближайшие несколько дней и должна быть одной из доступных дат в календаре соревнований», — говорится в заявлении.

    Встреча должна была пройти сегодня в 20:15 по московскому времени.

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