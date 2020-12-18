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    «Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко зимой может покинуть команду, сообщает Sport24 со ссылкой на 90min.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    По данным издания, клуб готов рассмотреть предложения по футболисту в январе.

    Если за Зинченко будет предложена хорошая сумма, а сам игрок выразит желание сменить обстановку, то горожане могут согласиться на сделку.

    Главный тренер команды Хосеп Гвардиола обсудил с украинцем его будущее. Тренер сказал футболисту, что тот может остаться и продолжать бороться за место в составе, однако не пообещал игроку стабильной практики.

    В услугах Зинченко заинтересованы «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм», а также клубы России, Италии, Испании и Германии.

    В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 минут. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. 24-летний хавбек оценивается в 20 млн евро. 0

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