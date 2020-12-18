«Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити»зимой может покинуть команду, сообщает Sport24 со ссылкой на 90min.

По данным издания, клуб готов рассмотреть предложения по футболисту в январе.

Если за Зинченко будет предложена хорошая сумма, а сам игрок выразит желание сменить обстановку, то горожане могут согласиться на сделку.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола обсудил с украинцем его будущее. Тренер сказал футболисту, что тот может остаться и продолжать бороться за место в составе, однако не пообещал игроку стабильной практики.

В услугах Зинченко заинтересованы «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм», а также клубы России, Италии, Испании и Германии.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 минут. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. 24-летний хавбек оценивается в 20 млн евро. 0