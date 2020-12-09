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    Тренер «Барселоны» прокомментировал крупное поражение от «Ювентуса»

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги матча с «Ювентусом» (0:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    «Мне не понравилось, как мы начали этот матч, без агрессии, как будто старались не проиграть, а не играть на победу. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Плохо сыграли в обороне. Мы проиграли матч в первые полчаса.

    Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне. "Ювентус" выглядел гораздо убедительнее. По правде говоря, я даже удивился, как плохо мы начали, нам не хватало желания. Отыграться с 0:2 очень трудно против таких команд, как "Юве". Всегда становится тревожно, когда команда начинает так неуверенно», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

    Каталонцы заняли второе место в группе G, уступив туринцам по личным встречам. 0

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