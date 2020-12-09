Тренер «Барселоны» прокомментировал крупное поражение от «Ювентуса»

Главный тренерподвел итоги матча с(0:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне не понравилось, как мы начали этот матч, без агрессии, как будто старались не проиграть, а не играть на победу. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Плохо сыграли в обороне. Мы проиграли матч в первые полчаса.

Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне. "Ювентус" выглядел гораздо убедительнее. По правде говоря, я даже удивился, как плохо мы начали, нам не хватало желания. Отыграться с 0:2 очень трудно против таких команд, как "Юве". Всегда становится тревожно, когда команда начинает так неуверенно», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Каталонцы заняли второе место в группе G, уступив туринцам по личным встречам. 0