«Спартак» не показывает чемпионский футбол, считает Бояринцев

Бывший футболист «Спартака»поделился мнением о проблемах в игре красно-белых.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

«В целом на данный момент "Спартак" не демонстрирует яркой и стабильной игры. Два последних соперника (»Тамбов« и "Ротор") были обыграны, но назвать футбол красно-белых чемпионским я не могу. Как бы тамбовчане со всеми своими проблемами ни старались, для красно-белых встреча с ними вышла не очень энергозатратной. Да, у гостей были моменты для взятия ворот, а три из пяти спартаковских голов не стали следствием разыгранных комбинаций, но победа абсолютно заслуженная. При этом хотелось бы видеть "Спартак" на поле более уверенным.

Сегодняшний "Спартак" силен в первую очередь командной игрой. Если игроки в хорошем состоянии, то и игра идет. Но человека, который в сложный момент мог бы взять нити игры в свои руки и повести партнеров за собой, нет. Раньше были Алекс, Егор Титов, Максим Калиниченко, каждый из которых умел создать гол из ничего.

Это вовсе не критика, а констатация факта. Вспомните проигранный матч с "Ростовом" — не нашлось у красно-белых лидера, который индивидуальными действиями мог бы переломить ход неудачного матча», — сказал Бояринцев «Московскому комсомольцу». 0