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    «Митьюлланд» сыграет с «Ливерпулем» в Германии

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    «Митьюлланд» примет «Ливерпуль» в немецком городе Дортмунд в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов 9 декабря, сообщает официальный сайт УЕФА.

    «Митьюлланд» сыграет с «Ливерпулем» в Германии
    «Митьюлланд» сыграет с «Ливерпулем» в Германии

    Чемпион Дании выполнил правила против COVID-19 в Великобритании, и согласился сыграть свой домашний поединок на «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.

    В противном случае, если бы матч состоялся в Дании, согласно противоэпидемическим протоколам органов здравоохранения на Британских островах, игроков и тренерский штаб «Ливерпуля» пришлось бы поместить на 14-дневный карантин.

    Это означает, что менеджер «мерсисайдцев» Юрген Клопп вернется в Дортмунд, где заработал свою репутацию в местной «Боруссии» в период 2008–2015 годов. 0

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