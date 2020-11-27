«Митьюлланд» сыграет с «Ливерпулем» в Германии
globallookpress.com
Чемпион Дании выполнил правила против COVID-19 в Великобритании, и согласился сыграть свой домашний поединок на «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
В противном случае, если бы матч состоялся в Дании, согласно противоэпидемическим протоколам органов здравоохранения на Британских островах, игроков и тренерский штаб «Ливерпуля» пришлось бы поместить на 14-дневный карантин.
Это означает, что менеджер «мерсисайдцев» Юрген Клопп вернется в Дортмунд, где заработал свою репутацию в местной «Боруссии» в период 2008–2015 годов. 0