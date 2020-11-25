Сборной Украины засчитано техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией

получила техническое поражение в матче группового этапа Лиги наций против

В результате заседания Апелляционной инстанции УЕФА была решено засчитать сборной Украины техническое поражение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Напомним, что накануне матча, который должен был состояться 17 ноября, департамент здравоохранения швейцарского Люцерна принял решение перевести на карантин всю делегацию сборной Украины из-за положительных результатов тестов на коронавирус у представителей национальной команды.

После данного решения в активе сборной Швейцарии стало 6 очков, и она обошла в таблице команду Украины, которая заняв последнее место вылетела в Лигу В. 0