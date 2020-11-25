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    Марадона умер от остановки сердца в возрасте 60 лет

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    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    «Ассоциация футбола Аргентины в лице президента Клаудио Тапиа выражает свою глубочайшую скорбь по поводу смерти нашей легенды Диего Армандо Марадоны.

    Ты всегда будешь в наших сердцах», — сказано в сообщении организации.

    По данным издания Clarin, причиной кончины Марадоны стала внезапная остановка сердца.

    Напомним, что в начале ноября аргентинца прооперировали из-за субдуральной гематомы — кровоизлияния из вен твердой мозговой оболочки.

    Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Барселону» (1982 — 1984) и «Наполи» (1984 — 1991). Также он был тренером сборной Аргентины.

    Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе национальной команды. Он был признан лучшим игроком того турнира. Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

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