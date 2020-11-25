Марадона умер от остановки сердца в возрасте 60 лет

Легендарный аргентинский футболистскончался в возрасте 60 лет.

«Ассоциация футбола Аргентины в лице президента Клаудио Тапиа выражает свою глубочайшую скорбь по поводу смерти нашей легенды Диего Армандо Марадоны.

Ты всегда будешь в наших сердцах», — сказано в сообщении организации.

По данным издания Clarin, причиной кончины Марадоны стала внезапная остановка сердца.

Напомним, что в начале ноября аргентинца прооперировали из-за субдуральной гематомы — кровоизлияния из вен твердой мозговой оболочки.

Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за «Барселону» (1982 — 1984) и «Наполи» (1984 — 1991). Также он был тренером сборной Аргентины.

Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе национальной команды. Он был признан лучшим игроком того турнира. Также Марадона дважды выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.

Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

0