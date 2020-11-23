Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с киевским «Динамо»

Нападающийостался вне заявки команды на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с киевским, информирует пресс-служба «сине-гранатовых».

Главный тренер каталонцев Рональд Куман предоставил капитану отдых. То же самое касается и полузащитника Френки Де Йонга, которого не оказалось в списке из 19 игроков.

«Мы решили не брать Месси и Де Йонга, потому что наша ситуация в Лиге чемпионов достаточно комфортная и им нужен отдых», — заявил Куман.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве во вторник, 24 ноября. Начало игры — в 23:00 мск.

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