Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с киевским «Динамо»

Лионель Месси
globallookpress.com
Главный тренер каталонцев Рональд Куман предоставил капитану отдых. То же самое касается и полузащитника Френки Де Йонга, которого не оказалось в списке из 19 игроков.
«Мы решили не брать Месси и Де Йонга, потому что наша ситуация в Лиге чемпионов достаточно комфортная и им нужен отдых», — заявил Куман.
The squad for #DynamoBarça! 💪🟦🟥 pic.twitter.com/LDzHAjXAPE— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2020
Матч «Динамо» — «Барселона» состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве во вторник, 24 ноября. Начало игры — в 23:00 мск.