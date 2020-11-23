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    Индзаги: Матч против «Зенита» будет экзаменом, проверкой качества

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    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    Симоне Индзаги
    Симоне Индзаги

    «Мы знаем, что это будет важный матч, наша цель — выйти в плей-офф.

    В первых трех играх мы проявили себя хорошо, теперь у нас будет экзамен против сильной команды, у которой восстановились важные игроки. Это будет проверка качества.

    Сейчас должны восстановить силы после матча с "Кротоне". Мы должны думать только о победе над "Зенитом" и не зацикливаться на результате другого матча.

    Я оценю состояние Луиса Фелипе в эти два дня. Также Стракоша на пути к выздоровлению. Луис Альберто? За эти годы он показал свою значимость. В последние годы мы постоянно росли.

    Мне жаль, что этих ребят часто недооценивают, мы знаем, что с полным составом мы очень конкурентоспособны», — сказал Индзаги клубной пресс-службе.

    Матч между «Лацио» и «Зенитом» пройдет 24 ноября в Риме и начнется в 23:00 (мск).

    В настоящий момент итальянская команда занимает 2-е место в турнирной таблице группы F, набрав 5 очков. Петербуржцы с 1 очком располагаются на последней строчке. 0

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