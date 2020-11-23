Индзаги: Матч против «Зенита» будет экзаменом, проверкой качества

Главный тренер «Лацио»поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против

«Мы знаем, что это будет важный матч, наша цель — выйти в плей-офф.

В первых трех играх мы проявили себя хорошо, теперь у нас будет экзамен против сильной команды, у которой восстановились важные игроки. Это будет проверка качества.

Сейчас должны восстановить силы после матча с "Кротоне". Мы должны думать только о победе над "Зенитом" и не зацикливаться на результате другого матча.

Я оценю состояние Луиса Фелипе в эти два дня. Также Стракоша на пути к выздоровлению. Луис Альберто? За эти годы он показал свою значимость. В последние годы мы постоянно росли.

Мне жаль, что этих ребят часто недооценивают, мы знаем, что с полным составом мы очень конкурентоспособны», — сказал Индзаги клубной пресс-службе.

Матч между «Лацио» и «Зенитом» пройдет 24 ноября в Риме и начнется в 23:00 (мск).

В настоящий момент итальянская команда занимает 2-е место в турнирной таблице группы F, набрав 5 очков. Петербуржцы с 1 очком располагаются на последней строчке. 0