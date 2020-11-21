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    «Челси» в гостях обыграл «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» — «Челси»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Челси» нанес поражение «Ньюкаслу» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги.

    Тэмми Абрахам
    Тэмми Абрахам

    Встреча, которая прошла на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Синие» вышли вперед уже на 10-й минуте, когда после розыгрыша углового Мэйсон Маунт выполнил передачу к дальней штанге, где Федерико Фернандес в борьбе с Бенджамином Чилвелом срезал мяч в свои ворота.

    На 65-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда удвоили свое преимущество. Тимо Вернер совершил рывок от центра поля к чужой штрафной, обыграл двух соперников и покатил мяч на Тэмми Абрахама, который отличился ударом низом с рикошетом от штанги.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Челси 0:2
    Голы: 0:1 Федерико Фернандес (автогол) (10'), 0:2 Тэмми Абрахам (65') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс (Fabian Schaer, 46'), Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Javier Manquillo (Мигель Альмирон, 65'), Аллан Сент-Максимен (Энди Кэрролл, 74'), Айзак Хэйден, Jacob Murphy, Шон Лонгстафф, Жоэлинтон Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Бен Чилвел (Эмерсон, 82'), Рис Джеймс, N'Golo Kante, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Тимо Вернер (Каллум Хадсон-Одои, 76'), Хаким Зиеш (Оливье Жиру, 87') Предупреждения: Айзак Хэйден (39'), Jacob Murphy (45')

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» поднялся на первое место (18 очков), «Ньюкасл» идет 13-м (11 очков). 0

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