Испания — Нидерланды: счет матча 3:3 (5:4 по пен.), обзор голов

по пенальти обыграла(3:3, 5:4 по пен.) в ответном матче 1/2 финала Лиги наций.

В основное время матча сборные обменялись голами. У Испании дубль оформил Микель Оярсабаль, забив свои голы на 8-й и 67-й минутах встречи.

В составе Нидерландов отличились Мемфис Депай на 54-й минуте с пенальти и Ян Матсен на 79-й минуте.

В дополнительном времени сборные вновь обменялись голами. На 103-й минуте игрок Испании Ламин Ямаль забив 3-й гол.

На 109-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «красной фурии», а футболист Нидерландов Хави Симонс забил гол — 3:3.

Сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась Испания. Победный удар на счету Педри.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Испания — Нидерланды 3:3 Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (пенальти) (8'), 1:1 Мемфис Депай (пенальти) (54'), 2:1 Микель Оярсабаль (67'), 2:2 Ян Матсен (79'), 3:2 Ламин Ямал (103'), 3:3 Ксави Симонс (пенальти) (109'), 1:1 Микель Мерино (пенальти) (109'), 1:1 Вирджил ван Дейк (пенальти) (109'), 2:2 Ферран Торрес (пенальти) (109'), 2:2 Теун Коопмейнерс (пенальти) (109'), 3:3 Алейш Гарсия (пенальти) (109') Испания: Унай Симон, Оскар Мингуэза (Педро Порро, 94'), Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Даниэль Ольмо (Педри, 84'), Мартин Субименди (Алейш Гарсия, 106'), Фабиан Руис (Микель Мерино, 84'), Микель Оярсабаль (Ферран Торрес, 69'), Дин Хейзен, Ламин Ямал, Нико Уильямс (Алекс Баэна, 117') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Жереми Фримпонг, Ян Матсен, Вирджил ван Дейк, Ян Паул ван Хекке, Лютсхарел Гертрейда (Ксави Симонс, 78'), Френки де Йонг (Кеннет Тейлор, 106'), Тейьяни Рейндерс (Теун Коопмейнерс, 110'), Мемфис Депай (Брайан Бробби, 101'), Коди Матес Гакпо (Ноа Ланг, 78'), Джастин Клюйверт (Дониелл Мален, 78') Предупреждения: Робен Ле Норман (53'), Мемфис Депай (60'), Унай Симон (108')

По сумме 2-х встреч (2:2, 3:3, 5:4 по пен.) Испания пробилась в полуфинал Лиги наций. Нидерланды завершили свое выступление на турнире.