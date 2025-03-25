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    «Сябры» продолжат побеждать

    Азербайджан — Беларусь: прогноз на товарищеский матч 25 марта 2025 года

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    25 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Азербайджан и Белоруссия. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Беларусь, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2025 года

    Азербайджан

  • Баку
    •  Азербайджан 20:45 Беларусь

    Беларусь

  • Минск
    •

    Азербайджан

    Турнирное положение: Азербайджанцы ужасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 4 месте.

    При этом Азербайджан в 6 матчах набрал лишь один зачетный балл. Причем в тех поединках команда пропустила 17 мячей.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Азербайджанцы проиграли сборной Гаити (0:3).

    При этом чуть ранее азербайджанцы разгромно уступили Швеции (0:6). А вот поединок с Эстонией принес сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан разжился одной ничьей. При этом игроки команды отличились всего 2 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Азербайджанцы не столь выгодно смотрятся в плане реализации. В последней Лиге наций команда отличилась всего 3 мячами в 6 матчах.

    Матчи с Белоруссией для команды традиционно складываются успешно. Из четырех очных поединков Азербайджан победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы команде побеждать впервые с июня прошлого года.

    Белоруссия

    Турнирное положение: Белорусы нынче не столь сильны. В последней Лиге наций команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Белоруссия в 6 турах набрала всего 7 очков. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 3 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. «Сябры» буквально смяли оборону Таджикистана (5:0).

    До того команда подписала мировую с Болгарией (1:1). А вот встреча с Северной Ирландией завершилась поражением (0:2).

    Вообще же, Белоруссия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе белорусы выглядят достаточно уверенно. При этом команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    К слову, белорусы не побеждают азербайджанцев уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет активно атаковать.

    Имея относительно скромный по именам состав, Белоруссия постарается добыть вторую победу кряду. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Белорусы пребывают на эмоциональном подъеме.

    Статистика для ставок

    • Белорусы не проигрывали в 2 своих последних матчах

    • Азербайджан не побеждает с июня прошлого года

    • Азербайджанцы уже 7 лет не проигрывают «сябрам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.00 и 1.40.

    Прогноз: «Сябры» выглядят сильнее соперника, и наверняка проведут встречу максимально активно.

    Обе команды крайне нестабильны, да и белорусы способны прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа Белоруссии за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 3.00

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    Азербайджан — Беларусь: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 25.03.202520:45. «Сябры» продолжат побеждать
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