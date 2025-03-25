25 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Азербайджан и Белоруссия. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч Азербайджан — Беларусь, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджанцы ужасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 4 месте.

При этом Азербайджан в 6 матчах набрал лишь один зачетный балл. Причем в тех поединках команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Азербайджанцы проиграли сборной Гаити (0:3).

При этом чуть ранее азербайджанцы разгромно уступили Швеции (0:6). А вот поединок с Эстонией принес сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах Азербайджан разжился одной ничьей. При этом игроки команды отличились всего 2 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Азербайджанцы не столь выгодно смотрятся в плане реализации. В последней Лиге наций команда отличилась всего 3 мячами в 6 матчах.

Матчи с Белоруссией для команды традиционно складываются успешно. Из четырех очных поединков Азербайджан победил 2 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы команде побеждать впервые с июня прошлого года.

Белоруссия

Турнирное положение: Белорусы нынче не столь сильны. В последней Лиге наций команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Белоруссия в 6 турах набрала всего 7 очков. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 3 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. «Сябры» буквально смяли оборону Таджикистана (5:0).

До того команда подписала мировую с Болгарией (1:1). А вот встреча с Северной Ирландией завершилась поражением (0:2).

Вообще же, Белоруссия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе белорусы выглядят достаточно уверенно. При этом команда не проигрывает 2 матча кряду.

К слову, белорусы не побеждают азербайджанцев уже 7 лет. Да и в нынешней диспозиции команда явно будет активно атаковать.

Имея относительно скромный по именам состав, Белоруссия постарается добыть вторую победу кряду. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Белорусы пребывают на эмоциональном подъеме.

Статистика для ставок

Белорусы не проигрывали в 2 своих последних матчах

Азербайджан не побеждает с июня прошлого года

Азербайджанцы уже 7 лет не проигрывают «сябрам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 3.00 и 1.40.

Прогноз: «Сябры» выглядят сильнее соперника, и наверняка проведут встречу максимально активно.

Обе команды крайне нестабильны, да и белорусы способны прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа Белоруссии за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 3.00