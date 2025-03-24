Литва
Финляндия
Литва
Турнирное положение: Литва нынешнюю квалификацию начала неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Литва пока не разжилась очками. Причем команда не забила ни разу, пропустив в свои ворота 1 мяч.
Литва — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Литовцы минимально уступили Польше.
При этом чуть ранее Литва уступила Косово (0:1). Да и встреча со сборной Кипра завершилась досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Литва проиграла 5 раз. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Литовцы уступили в 7 своих последних поединках. При этом команда имеет не столь надежные тылы.
С финнами Литва пересекалась лишь однажды. Почти 11 лет назад прибалтийцы минимально одолели сборную Финляндии.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Литовцы постараются найти свои шансы в контригре.
Финляндия
Турнирное положение: Финны продуктивно начали нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем Финляндия в стартовом туре разжилась 3 очками. При этом команда с трудом переиграла слабеньких мальтийцев.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Финляндия минимально одолела Мальту.
До того команда уступила сборной Греции (0:2). Да и поединок с ирландцами завершился минимальным поражением.
Вообще же, Финляндия в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе финны выглядят бледновато. До последней виктории команда уступила 6 раз кряду.
При этом Финляндия имеет весьма ненадежные тылы. В последней Лиге наций команда пропустила 13 раз в 6 матчах.
Имея довольно крепкий по именам состав, Финляндия постарается закрепиться в лидерах группы. Да и забивать в составе финнов уж точно есть кому.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Финны намерены добыть свою вторую викторию в отборе.
Статистика для ставок
- Финны до последней победы проиграли 6 раз кряду
- Литва уступила в 7 своих последних матчах
- В единственной очной встрече соперников победу одержали литовцы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Финляндия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
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Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Литовцам может банально не хватить класса, да и Финляндия явно намерена закрепиться в дуэте лидеров группы.
Ставка: Победа Финляндии за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35