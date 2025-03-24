24 марта во 2-м туре группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Литва и Финляндия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Литва — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Литва

Турнирное положение: Литва нынешнюю квалификацию начала неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Литва пока не разжилась очками. Причем команда не забила ни разу, пропустив в свои ворота 1 мяч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Литовцы минимально уступили Польше.

При этом чуть ранее Литва уступила Косово (0:1). Да и встреча со сборной Кипра завершилась досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Литва проиграла 5 раз. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Литовцы уступили в 7 своих последних поединках. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

С финнами Литва пересекалась лишь однажды. Почти 11 лет назад прибалтийцы минимально одолели сборную Финляндии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Литовцы постараются найти свои шансы в контригре.

Финляндия

Турнирное положение: Финны продуктивно начали нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем Финляндия в стартовом туре разжилась 3 очками. При этом команда с трудом переиграла слабеньких мальтийцев.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Финляндия минимально одолела Мальту.

До того команда уступила сборной Греции (0:2). Да и поединок с ирландцами завершился минимальным поражением.

Вообще же, Финляндия в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе финны выглядят бледновато. До последней виктории команда уступила 6 раз кряду.

При этом Финляндия имеет весьма ненадежные тылы. В последней Лиге наций команда пропустила 13 раз в 6 матчах.

Имея довольно крепкий по именам состав, Финляндия постарается закрепиться в лидерах группы. Да и забивать в составе финнов уж точно есть кому.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Финны намерены добыть свою вторую викторию в отборе.

Статистика для ставок

Финны до последней победы проиграли 6 раз кряду

Литва уступила в 7 своих последних матчах

В единственной очной встрече соперников победу одержали литовцы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Финляндия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Литовцам может банально не хватить класса, да и Финляндия явно намерена закрепиться в дуэте лидеров группы.

Ставка: Победа Финляндии за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35