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    Сумеют ли финны одолеть литовцев?

    Литва — Финляндия: Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Финляндия
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    24 марта во 2-м туре группового этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Литва и Финляндия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Литва — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 24 Марта 2025 года

    Литва

  • Вильнюс
    •  Литва 20:00 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
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    Литва

    Турнирное положение: Литва нынешнюю квалификацию начала неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Литва пока не разжилась очками. Причем команда не забила ни разу, пропустив в свои ворота 1 мяч.

    Литва — Финляндия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Литовцы минимально уступили Польше.

    При этом чуть ранее Литва уступила Косово (0:1). Да и встреча со сборной Кипра завершилась досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Литва проиграла 5 раз. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Литовцы уступили в 7 своих последних поединках. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

    С финнами Литва пересекалась лишь однажды. Почти 11 лет назад прибалтийцы минимально одолели сборную Финляндии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Литовцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Финляндия

    Турнирное положение: Финны продуктивно начали нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем Финляндия в стартовом туре разжилась 3 очками. При этом команда с трудом переиграла слабеньких мальтийцев.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Финляндия минимально одолела Мальту.

    До того команда уступила сборной Греции (0:2). Да и поединок с ирландцами завершился минимальным поражением.

    Вообще же, Финляндия в 5 своих последних матчах добыла 1 победу. Забила в них команда 3 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе финны выглядят бледновато. До последней виктории команда уступила 6 раз кряду.

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    При этом Финляндия имеет весьма ненадежные тылы. В последней Лиге наций команда пропустила 13 раз в 6 матчах.

    Имея довольно крепкий по именам состав, Финляндия постарается закрепиться в лидерах группы. Да и забивать в составе финнов уж точно есть кому.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Финны намерены добыть свою вторую викторию в отборе.

    Статистика для ставок

    • Финны до последней победы проиграли 6 раз кряду

    • Литва уступила в 7 своих последних матчах

    • В единственной очной встрече соперников победу одержали литовцы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Финляндия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Литовцам может банально не хватить класса, да и Финляндия явно намерена закрепиться в дуэте лидеров группы.

    Ставка: Победа Финляндии за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    Литва — Финляндия: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 24.03.202520:00. Сумеют ли финны одолеть литовцев?
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