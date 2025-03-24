Бельгия — Украина: счет матча 3:0, обзор голов

всухую обыграла(3:0) в ответном стыковом матче за право выступать в Лиге А Лиги наций.

В составе бельгийской сборной дублем отметился Ромелу Лукаку, который забил свои голы на 75-й и 86-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Максим Де Кёйпер на 70-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи А/В Бельгия — Украина 3:0 Голы: 1:0 Максим Де Кёйпер (71'), 2:0 Ромелу Лукаку (76'), 3:0 Ромелу Лукаку (86') Бельгия: Матц Зельс, Тома Мёнье (Максим Де Кёйпер, 69'), Ваут Фас, Зено Дебаст, Тимоти Кастань, Николас Раскин (Брайан Хейнен, 90'), Ханс Ванакен, Кевин Де Брёйне, Леандро Троссард (Алексис Салемакерс, 69'), Жереми Доку, Ромелу Лукаку Украина: Андрей Лунин, Виталий Миколенко (Богдан Михайличенко, 69'), Николай Матвиенко, Александр Сваток (Роман Яремчук, 89'), Илья Забарный, Георгий Судаков (Виктор Цыганков, 69'), Егор Ярмолюк, Александр Зинченко, Владислав Ванат (Артем Довбик, 69'), Алексей Гуцуляк (Андрей Ярмоленко, 89'), Ivan Kalyuzhnyi Предупреждения: Николас Раскин (5'), Илья Забарный (12'), Александр Зинченко (29'), Алексей Гуцуляк (45 + 2'), Владислав Ванат (58')

По сумме 2-х встреч (1:3 и 3:0) Бельгия сохранила прописку в Лиге А Лиги наций. Украина продолжит выступать в Лиге В.