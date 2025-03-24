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    Будут ли у Польши проблемы с Мальтой?

    Польша — Мальта: прогноз и ставка на ЧМ-2026 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Мальта
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    Роберт Левандовский (сборная Польши)
    24 марта во 2-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Польша и Мальта. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Мальта, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 24 Марта 2025 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 22:45 Мальта

    Мальта

  • Валлетта
    •

    Польша

    Турнирное положение: польская национальная команда успешно стартовала в отборе на ЧМ-2026.

    Сейчас в активе «бело-красных» три очка и первое место в турнирной таблице.

    Польша — Мальта: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Польши до этого стала последней в своей группе Лиги наций и вылетела в Лигу В.

    Последние матчи: в марте «орлы» уже успели переиграть Литву (1:0) благодаря голу Роберта Левандовского.

    В ноябре же Польша проиграла в Лиге наций Шотландии (1:2) и Португалии (1:5).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    До этого сборная Польши сыграла вничью с Хорватией (3:3) и уступила Португалии (1:3).

    Не сыграют: все футболист, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: сборная Польши в последнее время является достаточно неплохой и выступает на всех крупных соревнованиях.

    Подопечные Михала Пробежа точно будут претендентами на выход на мировое первенство. Из такой группы команда точно может выходить.

    Мальта

    Турнирное положение: мальтийская «националка» неудачно стартовала в отборе.

    Сейчас в активе мальтийцев нет очков и четвертое место в турнирной таблице.

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    • До этого главная команда Мальты стала второй в своей группе Лиги наций и осталась в Лиге D.

    Последние матчи: в марте «иоаниты» уже успели проиграть Финляндии (0:1).

    До этого в ноябре прошлого года сборная Мальты сыграла вничью с Андоррой (0:0) в Лиге наций и выиграла у Лихтенштейна (2:0) в спарринге.

    Перед этим Мальта также победила Молдову (160) и Андорру (1:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован Курт Шоу.

    Состояние команды: подопечные Эмилио Де Лео никогда звезд с неба не хватают, поэтому точно не могут рассчитывать на выход на чемпионат мира.

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    Думается, что максимумом сборной Мальты является набор нескольких очков и четвертая позиция в группе.

    Статистика для ставок

    • сборная Польши выиграла только 1 из последних 6 матчей

    • сборная Мальты не может выиграть на протяжении 2 матчей

    • Польша забивает на протяжении 5 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.00, а победа Мальты — в 12.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: сборная Польши играет дома и намного сильнее соперника, поэтому должна уверенно побеждать.

    Ставка: победа сборной Польши с форой-2 за 2.35.

    Прогноз: также поставим на то, что игра будет результативной. Поляки должны порадовать местную публику.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.00.

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    Польша — Мальта: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 24.03.202522:45. Будут ли у Польши проблемы с Мальтой?
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