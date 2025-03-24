24 марта во 2-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Польша и Мальта. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Мальта, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Польша

Турнирное положение: польская национальная команда успешно стартовала в отборе на ЧМ-2026.

Сейчас в активе «бело-красных» три очка и первое место в турнирной таблице.

Главная команда Польши до этого стала последней в своей группе Лиги наций и вылетела в Лигу В.

Последние матчи: в марте «орлы» уже успели переиграть Литву (1:0) благодаря голу Роберта Левандовского.

В ноябре же Польша проиграла в Лиге наций Шотландии (1:2) и Португалии (1:5).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

До этого сборная Польши сыграла вничью с Хорватией (3:3) и уступила Португалии (1:3).

Не сыграют: все футболист, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: сборная Польши в последнее время является достаточно неплохой и выступает на всех крупных соревнованиях.

Подопечные Михала Пробежа точно будут претендентами на выход на мировое первенство. Из такой группы команда точно может выходить.

Мальта

Турнирное положение: мальтийская «националка» неудачно стартовала в отборе.

Сейчас в активе мальтийцев нет очков и четвертое место в турнирной таблице.

До этого главная команда Мальты стала второй в своей группе Лиги наций и осталась в Лиге D.

Последние матчи: в марте «иоаниты» уже успели проиграть Финляндии (0:1).

До этого в ноябре прошлого года сборная Мальты сыграла вничью с Андоррой (0:0) в Лиге наций и выиграла у Лихтенштейна (2:0) в спарринге.

Перед этим Мальта также победила Молдову (160) и Андорру (1:0).

Не сыграют: дисквалифицирован Курт Шоу.

Состояние команды: подопечные Эмилио Де Лео никогда звезд с неба не хватают, поэтому точно не могут рассчитывать на выход на чемпионат мира.

Думается, что максимумом сборной Мальты является набор нескольких очков и четвертая позиция в группе.

Статистика для ставок

сборная Польши выиграла только 1 из последних 6 матчей

сборная Мальты не может выиграть на протяжении 2 матчей

Польша забивает на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.00, а победа Мальты — в 12.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: сборная Польши играет дома и намного сильнее соперника, поэтому должна уверенно побеждать.

Ставка: победа сборной Польши с форой-2 за 2.35.

Прогноз: также поставим на то, что игра будет результативной. Поляки должны порадовать местную публику.

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.