Иран
Турнирное положение: Иранцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Иран в 7 турах квалификации набрал 19 очков. Причем команда забила 14 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Иранцы по всем статьям переиграли ОАЭ (2:0).
При этом чуть ранее иранцы одолели Кыргызстан (3:2). Да и поединок с КНДР завершился непростой викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Иран добыл 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Иранцы на 3 очка опережают ближайшего преследователя. При этом команда победила в 4 своих последних матчах.
Матчи с Узбекистаном для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Иран победил 2 раза при трех паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Иранцы мотивированы закрепиться на первом месте.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбеки неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем Узбекистан в 7 поединках разжился 16 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего 9 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Узбеки нанесли поражение Кыргызстану (1:0).
До того команда подписала мировую с Иорданией (0:0). А вот встреча с КНДР завершилась минимальной победой.
Вообще же, Узбекистан в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе узбеки выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом Узбекистан имеет довольно-таки надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 мячей в 7 матчах квалификации.
Узбеки на 6 очков опережают идущих следом ОАЭ и катарцев. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом узбеки уже больше 12 лет не обыгрывают Иран.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч
- Иран победил в 4 своих последних поединках
- Узбеки уже больше 12 лет не могут одолеть сборную Ирана
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
- 2.08Англия — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.35Польша — Мальта: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Литва — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее узбеков, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.
Узбекистан имеет проблемы в плане реализации, и вряд ли сможет дать бой лидеру секстета.
Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35