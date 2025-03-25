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    Иранцы начнут без раскачки

    Иран — Узбекистан: прогноз на ЧМ-2026, 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Узбекистан
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    Мохаммад Мохеби
    25 марта в 8-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Иран и Узбекистан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Иран — Узбекистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Иран

    Турнирное положение: Иранцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Иран в 7 турах квалификации набрал 19 очков. Причем команда забила 14 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Иранцы по всем статьям переиграли ОАЭ (2:0).

    При этом чуть ранее иранцы одолели Кыргызстан (3:2). Да и поединок с КНДР завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Иран добыл 4 победы. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Иранцы на 3 очка опережают ближайшего преследователя. При этом команда победила в 4 своих последних матчах.

    Матчи с Узбекистаном для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Иран победил 2 раза при трех паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Иранцы мотивированы закрепиться на первом месте.

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбеки неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем Узбекистан в 7 поединках разжился 16 очками. При этом команда в этих матчах отличилась всего 9 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Узбеки нанесли поражение Кыргызстану (1:0).

    До того команда подписала мировую с Иорданией (0:0). А вот встреча с КНДР завершилась минимальной победой.

    Вообще же, Узбекистан в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе узбеки выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом Узбекистан имеет довольно-таки надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 5 мячей в 7 матчах квалификации.

    Узбеки на 6 очков опережают идущих следом ОАЭ и катарцев. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом узбеки уже больше 12 лет не обыгрывают Иран.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

    • Иран победил в 4 своих последних поединках

    • Узбеки уже больше 12 лет не могут одолеть сборную Ирана

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее узбеков, и наверняка сразу будут максимально активно атаковать.

    Узбекистан имеет проблемы в плане реализации, и вряд ли сможет дать бой лидеру секстета.

    Ставка: Победа Ирана в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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