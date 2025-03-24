В очередном экспрессе рассмотрим матчи квалификации к ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Литва — Финляндия

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Литовская национальная команда на старте квалификации уступила Польше (0:1). В целом, сборная Литвы вряд ли будет на что-то рассчитывать в отборе. Для нее хорошим результатом будет если она сможет обойти сборную Мальту.

Сейчас у Литвы серия из семи поражений подряд. Подопечные Эдгараса Янкаускаса проиграли все шесть игр Лиги С Лиги наций, по два раза уступив командам Косова, Кипра и Румынии. В итоге литовцы опустились в Лигу D.

Финны выглядят, безусловно, поинтереснее. «Филины» стартовали в отборе на чемпионат мира с гостевой победы над Мальтой (1:0). Хотя в целом претендовать на выход на Мундиаль финской «националке» будет крайне сложно. Состав у сборной Финляндии не тот, чтобы претендовать на высокие места.

В Лиге наций подопечные Маркку Канервы также проиграли все свои матчи, однако выступали в Лиге В. Финляндия дважды уступила Греции, Ирландии и Англии. Теперь же главная команда Финляндии будет выступать в Лиге С.

Ставка: победа Финляндии за 2.25.

Албания — Андорра

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Албанская сборная неудачно стартовала в квалификации и теперь ей нужно реабилитироваться, чтобы сохранить шансы на выход на Мундиаль. Албанцы проиграл Англии (0:2). Если говорить по поводу перспектив Албании, то «красные и черные» вряд ли станут первыми, но вот за второе место в группе вполне могут побороться.

Перед этим сборная Албании неудачно выступила в Лиге наций. Подопечные Силвиньо стали последними в группе с Чехией, Украиной и Грузией, набрав семь очков в шести матчах и победив по разу украинцев и грузин. Теперь же албанцы понизились в классе и будут выступать в Лиге С.

Андоррская национальная команда всегда является аутсайдером и ни о каких шансах на высокое место не может быть и речи. За счастье для «трехцветных» всегда является любой набор очков. В первом матче андоррцы дома уступили Латвии (0:1) и идут без зачетных баллов.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Подопечные Кольдо до этого выступали в Лиге D Лиги наций и не смогли повыситься в классе. «Почтальоны» провели четыре игры и набрали только одно очко, сыграв вничью с Мальтой. Также сборная Андорры дважды проиграла Молдове. Команда продолжит выступать в Лиге D.

Ставка: победа Албании с форой-1,5 за 1.75.

Англия — Латвия

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Без английской сборной чемпионат мира не является полноценным, поэтому практически нет вариантов, при которых англичане не смогут квалифицироваться на Мундиаль. «Три льва» являются явным фаворитом своей группы и должны решать все вопросы. «Родоначальники футбола» стартовали в квалификации с победы над Албанией (2:0).

До этого сборная Англии выиграла пять из шести матчей Лиги наций, уступив только Греции (1:2). Англия смогла набрать 15 очков, стала первой в своей группе и пробилась в Лигу А. Подопечные Томаса Тухеля, в принципе, являются фаворитами любого турнира, в котором принимают участие.

Латвийцы тоже удачно стартовали в отборе и сейчас имеют в своем активе три очка. Но «красно-бело-красные» играли против Андорры, которую скромно победили — 1:0. У латвийской национальной команды практически нет шансов побороться за выход на чемпионат мира. Для этого должно случиться чудо.

В Лиге наций сборная Латвии выступила неудачно. В шести матчах подопечные Паоло Николато смогли набрать только четыре очка, стали последними в своем квартете и теперь будут играть в Лиге D. Соперниками же Латвии были Северная Македония, Армения и Фарерские острова.

Ставка: Латвия не забьет за 1.35.

Общий коэффициент — 5.31.