ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевМедведев больше не первая ракетка России, серия Рублева и очередное падение Алькараса Усман ДембелеОт нарушителя дисциплины до претендента на ЗМ. Дембеле превратился в главную звезду «ПСЖ» Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Нэшвилл» выиграл у «Торонто»
  • 19:46
    • Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
  • 19:26
    • Официально: Тудор стал главным тренером «Ювентуса»
  • 19:12
    • «Ювентус» объявил об увольнении Тиагу Мотты
    Все новости спорта

    Англия не пропустит от Латвии, Финляндия и Албания победят

    Экспресс дня 24 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем (сборная Англии)
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи квалификации к ЧМ-2026 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Литва — Финляндия

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Литовская национальная команда на старте квалификации уступила Польше (0:1). В целом, сборная Литвы вряд ли будет на что-то рассчитывать в отборе. Для нее хорошим результатом будет если она сможет обойти сборную Мальту.

    Сейчас у Литвы серия из семи поражений подряд. Подопечные Эдгараса Янкаускаса проиграли все шесть игр Лиги С Лиги наций, по два раза уступив командам Косова, Кипра и Румынии. В итоге литовцы опустились в Лигу D.

  • Старость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит»
  • Лионель Месси, возможно, больше никогда не сыграет за сборную Аргентины на крупном турнире
  • 21/03/2025

    • Финны выглядят, безусловно, поинтереснее. «Филины» стартовали в отборе на чемпионат мира с гостевой победы над Мальтой (1:0). Хотя в целом претендовать на выход на Мундиаль финской «националке» будет крайне сложно. Состав у сборной Финляндии не тот, чтобы претендовать на высокие места.

    В Лиге наций подопечные Маркку Канервы также проиграли все свои матчи, однако выступали в Лиге В. Финляндия дважды уступила Греции, Ирландии и Англии. Теперь же главная команда Финляндии будет выступать в Лиге С.

    Ставка: победа Финляндии за 2.25.

    Албания — Андорра

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Албанская сборная неудачно стартовала в квалификации и теперь ей нужно реабилитироваться, чтобы сохранить шансы на выход на Мундиаль. Албанцы проиграл Англии (0:2). Если говорить по поводу перспектив Албании, то «красные и черные» вряд ли станут первыми, но вот за второе место в группе вполне могут побороться.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Перед этим сборная Албании неудачно выступила в Лиге наций. Подопечные Силвиньо стали последними в группе с Чехией, Украиной и Грузией, набрав семь очков в шести матчах и победив по разу украинцев и грузин. Теперь же албанцы понизились в классе и будут выступать в Лиге С.

  • «Арсенал» дома сдержит «Реал», «Интер» выбьет «Баварию». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЧ 2024/25
  • Пытаемся предсказать исходы матчей следующей стадии Лиги чемпионов
  • 21/03/2025

    • Андоррская национальная команда всегда является аутсайдером и ни о каких шансах на высокое место не может быть и речи. За счастье для «трехцветных» всегда является любой набор очков. В первом матче андоррцы дома уступили Латвии (0:1) и идут без зачетных баллов.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Подопечные Кольдо до этого выступали в Лиге D Лиги наций и не смогли повыситься в классе. «Почтальоны» провели четыре игры и набрали только одно очко, сыграв вничью с Мальтой. Также сборная Андорры дважды проиграла Молдове. Команда продолжит выступать в Лиге D.

    Ставка: победа Албании с форой-1,5 за 1.75.

    Англия — Латвия

    Футбол. Квалификация ЧМ-2026

    Без английской сборной чемпионат мира не является полноценным, поэтому практически нет вариантов, при которых англичане не смогут квалифицироваться на Мундиаль. «Три льва» являются явным фаворитом своей группы и должны решать все вопросы. «Родоначальники футбола» стартовали в квалификации с победы над Албанией (2:0).

    До этого сборная Англии выиграла пять из шести матчей Лиги наций, уступив только Греции (1:2). Англия смогла набрать 15 очков, стала первой в своей группе и пробилась в Лигу А. Подопечные Томаса Тухеля, в принципе, являются фаворитами любого турнира, в котором принимают участие.

  • «Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА
  • Зреет масштабный конфликт
  • 21/03/2025

    • Латвийцы тоже удачно стартовали в отборе и сейчас имеют в своем активе три очка. Но «красно-бело-красные» играли против Андорры, которую скромно победили — 1:0. У латвийской национальной команды практически нет шансов побороться за выход на чемпионат мира. Для этого должно случиться чудо.

    В Лиге наций сборная Латвии выступила неудачно. В шести матчах подопечные Паоло Николато смогли набрать только четыре очка, стали последними в своем квартете и теперь будут играть в Лиге D. Соперниками же Латвии были Северная Македония, Армения и Фарерские острова.

    Ставка: Латвия не забьет за 1.35.

    Общий коэффициент — 5.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Исландия — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Словения — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шотландия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сербия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Корда — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Накашима — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карабельи — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Виннипег — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Муньяр — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 24 марта: прогноз и ставка за 5.31, статистика, коэффициенты матча 24.03.202522:45. Англия не пропустит от Латвии, Финляндия и Албания победят
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры