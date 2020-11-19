Босния и Герцеговина — Италия: счет 0:2, обзор голов

Итальянская сборная в матче 6 тура Лиги наций одержала третью победу в этом розыгрыше Лиги наций, одолевсо счетом 2:0.

Италия забил по голу в каждом тайме. Сначала отличился Андреа Белотти, который воспользовался передачей Инсинье с левого фланга. Форвард в касание пробил в верхний левый угол, набегая в район 11-метровой отметки.

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Босния и Герцеговина — Италия 0:2 Голы: 0:1 Андреа Белотти (22'), 0:2 Доменико Берарди (68') Босния и Герцеговина: Кенан Пирич, Advan Kadusic (Дарко Тодорович, 79'), Синиша Санишанин, Josip Corluka, Деннис Хаджикадунич, Миралем Пьянич (Владан Данилович, 76'), Гойко Цимирот, Амер Гояк, Benjamin Tatar (Amar Rahmanovic, 79'), Смаил Превляк (Irfan Hadzic, 79'), Раде Крунич (Stjepan Loncar, 71') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Эмерсон, Франческо Ачерби, Алессандро Флоренци (Джованни Ди Лоренцо, 46'), Алессандро Бастони, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Николо Барелла, Андреа Белотти (Кевин Ласанья, 82'), Лоренцо Инсинье (Давиде Калабрия, 90'), Доменико Берарди (Федерико Бернардески, 82') Предупреждения: Advan Kadusic (62'), Алессио Романьоли (64'), Доменико Берарди (65')

Доменико Берарди удвоил результат эффектным ударом в падении, после заброса в штрафную в исполнении Мануэля Локателли.

Что касается голландцев, то «оранжевые» вырвали победу у поляков, выиграв со счетом 2:1.

Первыми вперед вышли игроки сборной Польши. Голом отметился Камиль Юзвяк. К 77 минуте гости сравняли счет — Мемфис Депай забил с пенальти. На 84 минуте Нидерланды разыграли угловой с правого фланга. Вейналдум забил головой после навеса.

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Польша — Нидерланды 1:2 Голы: 1:0 Камиль Юзвяк (6'), 1:1 Мемфис Депай (пенальти) (77'), 1:2 Жоржиньо Вейналдум (84') Польша: Лукаш Фабиански, Томаш Кендзёра, Ян Беднарек, Камил Глик, Аркадиуш Реца (Мацей Рыбусь, 81'), Пшемыслав Плахета (Камил Гросицки, 76'), Гжегож Крыховяк (Кароль Линетти, 71'), Матеуш Клих, Пётр Зелиньски (Якуб Модер, 71'), Камиль Юзвяк, Роберт Левандовски (Кшиштоф Пёнтек, 46') Нидерланды: Тим Крул, Ханс Хатебур (Дензел Дюмфрис, 57'), Патрик ван Анхольт (Овен Вейндал, 70'), Стефан де Врей, Дейли Блинд (Люк де Йонг, 84'), Жоржиньо Вейналдум, Дави Классен (Донни ван де Бек, 70'), Френки де Йонг, Дониелл Мален, Мемфис Депай, Калвин Стенгс (Стивен Бергёйс, 70') Предупреждения: Гжегож Крыховяк (14'), Ян Беднарек (77'), Камиль Юзвяк (83')

Победа Нидерландам ничего не дала. Италия набрала 12 очков, опередив голландцев на один пункт и вышла в плей-офф. Польша финишировала на третьей позиции (7 очков), а Босния и Герцеговина покинула Лигу А (2 очка). 0