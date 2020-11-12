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    Сборная Франции без Мбаппе проиграла команде Финляндии

    Франция — Финляндия: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Финляндии Сборная Франции Футбол Франции
    Сборная Франции потерпела домашнее поражение от команды Финляндии (0:2) в товарищеском матче, прошедшем в Сен-Дени.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Сиссоко в подкате пытался выбить мяч у Карялайнена в центре поля, но получилась передача на Форсса. Маркус убежал к воротам между двумя защитниками, оказавшись один на один, и пробил мимо Манданда в дальний угол.

    А три минуты спустя Кауко выполнил навес к штрафной французов, Валакари зацепился за мяч, обработал его и выполнил классный удар метров с 25 в дальний левый угол ворот.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Франция — Финляндия 0:2
    Голы: 0:1 Маркус Форсс (28'), 0:2 Onni Valakari (31') Франция: Стив Манданда, Курт Зума, Клеман Лангле (Рафаэль Варан, 80'), Лука Динь, Лео Дюбуа (Рубен Агилар, 71'), Поль Погба (N'Golo Kante, 57'), Стивен Н'Зонзи, Мусса Сиссоко, Марку Тюрам, Оливье Жиру (Антони Марсьяль, 57'), Виссам Бен-Йеддер (Антуан Гризманн, 57') Финляндия: Йессе Йоронен, Daniel O'Shaughnessy, Юхани Ойяла (Йоона Тойвио, 66'), Лео Вяйсянен (Паулус Араюури, 75'), Niko Haemaelaeinen, Расмус Шуллер (Теэму Пукки, 80'), Onni Valakari (Роберт Тэйлор, 75'), Йони Кауко, Ильмари Нисканен (Глен Камара, 67'), Расмус Карялайнен (Николай Алхо, 67'), Маркус Форсс

    Сборная Франции 14 ноября проведет матч с командой Португалии в рамках группового этапа Лиги наций, а финны днем позже сыграют с Болгарией. 0

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