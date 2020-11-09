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    «РБ Зальцбург» всей командой ушел на карантин

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    «РБ Зальцбург», являющийся соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов, всей командой ушел на карантин в связи с различиями в результатах тестов на коронавирус у игроков.

    «РБ Зальцбург» всей командой ушел на карантин
    «РБ Зальцбург» всей командой ушел на карантин

    Как сообщает официальный сайт «быков», в пятницу все игроки команды прошли тесты на коронавирус перед игрой с венским «Рапидом». Все тесты показали отрицательный результат.

    Однако тесты, которые провели в команде накануне международной паузы, выявили шесть положительных тестов на Covid19. Результаты этого тестирования узнали в команде в воскресенье вечером.

    Напомним, 21 октября «РБ Зальцбург» сыграл с «Локо» вничью в Австрии — 2:2. Вновь команды встретятся в Москве 1 декабря. 0

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