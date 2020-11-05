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    «Барселона» минимально обыграла киевское «Динамо», «Ювентус» разгромил «Ференцварош»

    «Барселона» — «Динамо» Киев: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Барселона» на своем поле обыграла киевское «Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1 (1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт уже на пятой минуте, когда в ворота украинской команды был назначен пенальти, который уверенно реализовал Лионель Месси.

    Во второй половине встречи Жерар Пике удвоил преимущество хозяев поля. Киевляне смогли отыграть один мяч усилиями Виктора Цыганкова.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Барселона — Динамо К 2:1
    Голы: 1:0 Лионель Месси (пенальти) (5'), 2:0 Жерар Пике (65'), 2:1 Виктор Цыганков (75') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Клеман Лангле, 74'), Миралем Пьянич (Серхи Роберто, 60'), Лионель Месси, Pedri (Карлос Аленья, 83'), Ансумане Фати (Франсиску Тринкан, 74'), Антуан Гризманн (Усман Дембеле, 60') Динамо К: Ruslan Neshcheret, Денис Попов, Артём Шабанов, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев, Oleksandr Andrievsky, Виталий Буяльский (Богдан Леднев, 86'), Виктор Цыганков, Жерсон Родригес (Карлос Де Пена, 71'), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 71') Предупреждение: Виталий Буяльский (70')

    В параллельном поединке этой группы «Ювентус» на выезде разгромил «Ференцварош» со счетом 4:1.

    Дублем отметился испанец Альваро Мората, ещё один гол на счету Пауло Дибалы. Ещё один гол для „Ювентуса“ организовал Лаша Двали, забивший в свои ворота. Гол престижа для венгерской команды на счету Франка Боли.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Ференцварош — Ювентус 1:4
    Голы: 0:1 Альваро Мората (7'), 0:2 Альваро Мората (60'), 0:3 Пауло Дибала (73'), 0:4 Лаша Двали (автогол) (81'), 1:4 Franck Boli (90') Ференцварош: Денеш Дибуш, Гергэ Ловренчич, Эндре Ботка (Марсель Хайстер, 69'), Миха Блажич, Лаша Двали, Somalia, Игорь Харатин, Давид Шигер, Токмак Нгуен (Роберт Мак, 74'), Александр Зубков (Мюрто Узуни, 80'), Исаэл (Franck Boli, 74') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо (Gianluca Frabotta, 76'), Леонардо Бонуччи, Артур (Родриго Бентанкур, 46'), Аарон Рэмси (Уэстон Маккенни, 53'), Адриен Рабьо, Криштиану Роналду, Альваро Мората (Пауло Дибала, 68'), Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 76') Предупреждение: Эндре Ботка (19')

    Положение команд в группе G: 1. «Барселона» — 9; 2. «Ювентус» — 6; 3. «Динамо» Киев — 1; 4. «Ференцварош» — 1.

    В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Барселону», тогда как «Ювентус» дома сыграет с «Ференцварошем». Матчи состоятся 24 ноября. 0

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