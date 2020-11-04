«Реал» — «Интер»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионовв Мадриде одолел миланскийсо счетом 3:2 (2:1).

На 25-й минуте очень плохо сыграла оборона миланцев, и Карим Бензема оказался один-на-один с голкипером и легко реализовал момент — 1:0. Через восемь минут Серхио Рамос отлично головой пробил с точки пенальти в нижний угол ворот после подачи углового, сделав счет 2:0

Николо Барелла на 35-й минуте делает отличный пас прямо в ноги Лаутаро Мартинесу, который нанес изумительный удар точно в нижний угол ворот, сократив разрыв в счете.

На 68-й минуте Иван Перишич получил передачу, которую сделал Лаутаро Мартинес и нанес идеальный удар в нижний угол ворот — 2:2.

Жуниор Винисиус за десять минут до конца основного времени отдал отличный пас Родриго, который снял паутину с девятку — 3:2.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Реал Мадрид — Интер 3:2 Голы: 1:0 Карим Бензема (25'), 2:0 Серхио Рамос (33'), 2:1 Лаутаро Мартинес (35'), 2:2 Иван Перишич (68'), 3:2 Родриго (80') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос (Лука Модрич, 78'), Каземиро, Федерико Вальверде, Эден Азар (Винисиус Жуниор, 64'), Карим Бензема, Марко Асенсио (Родриго, 64') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Danilo D'Ambrosio, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Эшли Янг, Артуро Видаль (Раджа Найнгголан, 87'), Николо Барелла (Роберто Гальярдини, 78'), Марсело Брозович, Лаутаро Мартинес, Иван Перишич (Алексис Санчес, 78') Предупреждения: Артуро Видаль (44'), Ферлан Менди (48'), Марсело Брозович (51'), Федерико Вальверде (62'), Николо Барелла (72'), Каземиро (85'), Тибо Куртуа (90')

Группа В: 1. «Боруссия» М — 5 очков (3 матча), 2. «Шахтер» — 4 (3), 3. «Реал» — 2 (3), 4. «Интер» — 2 (3). 0