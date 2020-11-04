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    Каштру: Такой результат — унижение для «Шахтера»

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    Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение в матче третьего тура Лиги чемпионов против гладбахской «Боруссии» (0:6).

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    «Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, контролировать глубину. Первый тайм показывает, кем мы были в этом матче. Ноль фолов. В атаке команда не создавала никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла "Боруссия", нас удивило то, как мы себя показали.

    Ужасный вечер, но он не последний такой в жизни. Жизнь состоит из таких и хороших моментов. Команда, которая две недели назад добилась фантастического результата в Мадриде, сегодня не может пройти через соперника и создать ему какие-либо сложности. На нас плохо повлиял первый гол. К 17-й минуте мы уже проигрывали 0:2, это опустило команду ниже плинтуса. Мы не смогли среагировать.

    Мы люди, у нас есть такая хрупкость, есть право на ошибку. Иногда мы думаем, что что-то плохое происходит только с другими, но мы ошибаемся. Такой результат — это унижение для нас. Мы потеряли три очка, но будем продолжать бороться до последней секунды и постараемся прибавить», — сказал Каштру в интервью каналу «Футбол 1». 0

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