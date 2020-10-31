«Сочи» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт хозяевами на 14-й минуте. Рыбусь заигрался на левом краю, сочинцы совершили перехват, после чего Маргасов выполнил выверенную подачу в штрафную «Локо», на которую откликнулся Заболотный, головой переправивший мяч за шиворот Гильерме.

На 40-й минуте сочинцы убежали в стремительную контратаку, Бурмистров в прорыве по центру отыгрался с Заболотным, после чего Никита получил шанс на удар из пределов штрафной. Мяч рикошетом от ноги Куликова, который пошёл в запоздалый подкат, залетел в ворота.

А на 65-й минуте Антон Миранчук «размочил» счет спустя минуту после выхода на замену. Живоглядов вырезал подачу с правого фланга, Маммана неудачно выбил мяч — Антон набежал и пробил точно в угол ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Локомотив 2:0 Голы: 1:0 Антон Заболотный (14'), 2:0 Никита Бурмистров (40') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Иван Миладинович, Артур Юсупов, Danil Prutsev, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Антон Заболотный, Никита Бурмистров, Жоаозиньо Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Виталий Лысцов, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Рифат Жемалетдинов, Франсуа Камано, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Фёдор Смолов, Эдер Предупреждения: Эдер (16'), Мацей Рыбусь (27')

«Сочи» набрал 22 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив», имея в активе 21 очко, опустился на шестое место.

В следующем туре сочинская команда дома сыграет против «Уфы», а московский клуб встретится в гостях с «Динамо». 0