«Сочи» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт хозяевами на 14-й минуте. Рыбусь заигрался на левом краю, сочинцы совершили перехват, после чего Маргасов выполнил выверенную подачу в штрафную «Локо», на которую откликнулся Заболотный, головой переправивший мяч за шиворот Гильерме.
На 40-й минуте сочинцы убежали в стремительную контратаку, Бурмистров в прорыве по центру отыгрался с Заболотным, после чего Никита получил шанс на удар из пределов штрафной. Мяч рикошетом от ноги Куликова, который пошёл в запоздалый подкат, залетел в ворота.
А на 65-й минуте Антон Миранчук «размочил» счет спустя минуту после выхода на замену. Живоглядов вырезал подачу с правого фланга, Маммана неудачно выбил мяч — Антон набежал и пробил точно в угол ворот.
«Сочи» набрал 22 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив», имея в активе 21 очко, опустился на шестое место.
В следующем туре сочинская команда дома сыграет против «Уфы», а московский клуб встретится в гостях с «Динамо». 0