ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Гомес зимой сменил «Интер Майами» на АПЛПлатформа для роста. Как МЛС заманивает молодых южноамериканских звезд?
  • 01:00
    • Гол Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Севилью»
  • 00:40
    • «Наполи» и «Удинезе» поделили очки в матче Серии А
  • 22:29
    • «Астон Вилла» одержала победу над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии
  • 20:13
    • Потапова стала победительницей турнира в Румынии
  • 19:59
    • «Плимут» сенсационно выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
    Все новости спорта

    Гол Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Севилью»

    «Севилья» — «Барселона»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Севилья Барселона
    «Барселона» уверенно обыграла «Севилью» (4:1) в матче 23-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Барселоны» отличился Роберт Левандовский на 7-й минуте, а у «Севильи» гол забил Рубен Варгас на 8-й минуте.

    Во 2-м отрезке «сине-гранатовые» забили 3 безответных гола. Отличились Фермин Лопес Мартин на 47-й минуте, Рафинья на 55-й минуте и Эрик Гарсия на 89-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Барселона 1:4
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (7'), 1:1 Рубен Варгас (8'), 1:2 Фермин Лопес (47'), 1:3 Рафаэл Диас (55'), 1:4 Эрик Гарсия (89') Севилья: Эрьян Нюланд, Хуанлу Санчес, Луак Баде, Кике Салас, Адрия Педроса (Маркан, 87'), Джибриль Соу (Сусо, 63'), Неманья Гудель (Люсьен Агум, 76'), Сауль Ньигес (Мануэль Буэно, 76'), Доди Лукебакио, Исаак Ромеро, Рубен Варгас (Чидера Эджук, 63') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Рональд Араухо (Пау Кубарси, 22'), Жюль Кунде, Френки де Йонг (Эрик Гарсия, 71'), Гави (Фермин Лопес, 46'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Даниэль Ольмо, 71'), Ламин Ямал (Жерар Мартин, 89'), Педри Предупреждения: Сауль Ньигес (16'), Гави (38'), Исаак Ромеро (45 + 4'), Луак Баде (67'), Эрик Гарсия (80'), Маркан (88'), Сусо (90 + 5') Удаление: Фермин Лопес (62')

    После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 48-ю очками в активе. «Севилья» располагается на 13-й строчке (28).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Войдут ли «Канзас-Сити Чифс» в историю Супербоула?
  • «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Интер» снова не обыграет «фиалок»
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Матч за 3-е место получится результативным
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Канзас-Сити Чифс — Филадельфия Иглс
  • Прочие
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бадоса — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кесслер — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ито — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крюгер — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры