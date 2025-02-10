«Севилья» — «Барселона»: счет матча 1:4, обзор голов

уверенно обыграла(4:1) в матче 23-го тура испанской Примеры.

В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Барселоны» отличился Роберт Левандовский на 7-й минуте, а у «Севильи» гол забил Рубен Варгас на 8-й минуте.

Во 2-м отрезке «сине-гранатовые» забили 3 безответных гола. Отличились Фермин Лопес Мартин на 47-й минуте, Рафинья на 55-й минуте и Эрик Гарсия на 89-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Барселона 1:4 Голы: 0:1 Роберт Левандовски (7'), 1:1 Рубен Варгас (8'), 1:2 Фермин Лопес (47'), 1:3 Рафаэл Диас (55'), 1:4 Эрик Гарсия (89') Севилья: Эрьян Нюланд, Хуанлу Санчес, Луак Баде, Кике Салас, Адрия Педроса (Маркан, 87'), Джибриль Соу (Сусо, 63'), Неманья Гудель (Люсьен Агум, 76'), Сауль Ньигес (Мануэль Буэно, 76'), Доди Лукебакио, Исаак Ромеро, Рубен Варгас (Чидера Эджук, 63') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Рональд Араухо (Пау Кубарси, 22'), Жюль Кунде, Френки де Йонг (Эрик Гарсия, 71'), Гави (Фермин Лопес, 46'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Даниэль Ольмо, 71'), Ламин Ямал (Жерар Мартин, 89'), Педри Предупреждения: Сауль Ньигес (16'), Гави (38'), Исаак Ромеро (45 + 4'), Луак Баде (67'), Эрик Гарсия (80'), Маркан (88'), Сусо (90 + 5') Удаление: Фермин Лопес (62')

После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 48-ю очками в активе. «Севилья» располагается на 13-й строчке (28).