«Нижний Новгород» — «Химки»: счет матча 1:1 (9:1), обзор голов

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Россиидома уступил— 1:1 (9:10 по пенальти).

На 51-й минуте счет открыли хозяева — отличился Александр Ставпец. На 74-й гости отыгрались благодаря голу Мохамеда Конате.

В послематчевой серии пенальти голкипер подмосковной команды Дмитрий Хомич парировал удар Ивана Темникова, а затем сам точно исполнил 11-метровый удар по воротам Артура Анисимова.

Россия. Кубок. Группа 5 «Нижний Новгород» — «Химки» — 1:1 (0:0). Пенальти — 9:10 Голы: Ставпец, 51 (1:0). Конате, 74 (1:1)Серия пенальти: Сапета — 1:0. Могилевец — 1:1. Попов — 1:1 (вратарь). Камышев — 1:2. Сулейманов — 2:2. Идову — 2:3. Султонов — 3:3. Логашов — 3:3 (штанга). Гоцук — 4:3. Мирзов — 4:4. Анисимов — 5:4. Гапон — 5:5. Шумских — 6:5. Конате — 6:6. Комолов — 7:6. Тихий — 7:7. Калинский — 8:7. Кухарчук — 8:8. Каккоев — 9:8. Глушаков — 9:9. Темников — 9:9 (вратарь). Хомич — 9:10«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев (Каккоев, 61), Темников, Шумских, Гоцук, Ставпец (Султонов, 80), Сапета, Попов, Гащенков (Калинский, 61), Федчук (Комолов, 70), Мичуренков (Сулейманов, 71)«Химки»: Хомич, Логашов, Гапон, Тихий, Тихонов (Идову, 69), Могилевец, Куат (Глушаков, 59), Липовой (Мирзов, 59), Конате, Алиев (Кухарчук, 70), Долгов (Камышев, 89)Предупреждения: Темников, 37. Гащенков, 39. Тихий, 50. Тихонов, 66. Мичуренков, 69. Логашов, 84. Хомич, 90

«Химки» набрали пять очков и заняли первое место в группе 5, выйдя в 1/8 финала.

На втором месте финишировал «Нижний Новгород» с тремя очками, а на третьем иркутский «Зенит», набравший одно очко.

Матчи 1/8 финала состоятся 20 и 21 февраля следующего года. 0