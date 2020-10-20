«Лацио» — «Боруссия» Д: счет матча 3:1, обзор голов

Римскийодержал домашнюю победу над дортмундской(3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Прессинг «Лацио» заставил «Боруссию» потерять мяч. Корреа сразу сыграл в чужую штрафную на Иммобиле, который с лёгкостью обыграл Хица и вывел римлян вперёд.

На 23-й минуте «Лацио» удвоил счет. С углового римляне навесили на ближнюю штангу, где Луис Фелипе Рамос опередил всех и ударом головой расстрелял ворота.

«Боруссия» отыграла один гол на 71-й минуте. Рейна прострелил справа, а Холанд в одно касание пробил под перекладину.

А пять минут спустя Луис Альберто закинул мяч на ход Иммобиле, тот сразу прострелил вдоль ворот, а передачу эту сразу же замкнул Жан-Даниэль Акпа Акпро, установив окончательный счет.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Лацио — Боруссия Д 3:1 Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (6'), 2:0 Марвин Хиц (автогол) (23'), 2:1 Эрлинг Холанн (71'), 3:1 Jean-Daniel Akpa-Akpro (76') Лацио: Томас Стракоша, Луис Фелипе (Wesley Hoedt, 51'), Патрисио Габбарон, Франческо Ачерби, Лукас Лейва, Луис Альберто (Марко Пароло, 81'), Сергей Милинкович-Савич (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 67'), Адам Марушич, Мохамед Фарес, Хоакин Корреа (Ведат Мурики, 67'), Чиро Иммобиле (Фелипе Кайседо, 81') Боруссия Д: Марвин Хиц, Томас Делейни, Матс Хуммельс, Лукаш Пищек (Юлиан Брандт, 65'), Джейдон Санчо, Марко Ройс (Reinier, 78'), Рафаэл Геррейру, Jude Bellingham (Джованни Рейна, 46'), Тома Мёнье, Аксель Витсель, Эрлинг Холанн Предупреждения: Луис Альберто (42'), Томас Делейни (61'), Джованни Рейна (63'), Томас Стракоша (85')

Группа F: 1. «Лацио» — 3 очка, 2. «Брюгге» — 3, 3. «Зенит» — 0, 4. «Боруссия» — 0.

Во втором туре «Зенит» в Дортмунде сыграет с «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио». Матчи пройдут 28 октября. 0