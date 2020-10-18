«Болонья» — «Сассуоло»: счет 3:4, обзор голов

Доменико Берарди
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В составе гостей забивали Франческо Капуто, Филип Джуричич и Доменико Берарди. Одни мяч записали на игрока «Болоньи» Такехиро Томиясу, который оформил автогол.
У хозяев отличились Роберто Сориано, Маттиас Сванберг и Рикардо Орсолини.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Сассуоло 3:4
Голы: 1:0 Роберто Сориано (9'), 1:1 Доменико Берарди (18'), 2:1 Маттиас Сванберг (39'), 3:1 Риккардо Орсолини (60'), 3:2 Филип Джуричич (64'), 3:3 Франческо Капуто (70'), 3:4 Такэхиро Томиясу (автогол) (77') Болонья: Лукаш Скорупски, Аарон Хики, Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри (Ибраима Мбайе, 64'), Риккардо Орсолини, Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 65'), Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 76'), Родриго Паласио (Федерико Сантандер, 76') Сассуоло: Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр (Кан Айхан, 61'), Влад Кирикеш, Джанмарко Феррари (Федерико Пелузо, 90'), Гиоргос Кирьякопулос, Филип Джуричич (Педро Обьянг, 81'), Хамед Траоре (Максим Лопес, 61'), Доменико Берарди, Мехди Бурабья (Джакомо Распадори, 61'), Мануэль Локателли, Франческо Капуто Предупреждения: Маттиас Сванберг (35'), Лукаш Скорупски (73'), Мануэль Локателли (73'), Ибраима Мбайе (75'), Кан Айхан (82')
«Сассуоло» вышел на второе место после трех побед подряд. «Болонья» на 16 месте с тремя поражениями в четырех матчах турнира. 0