Бывший игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном

Защитник сборной Перупосле матча 2-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 со сборной Бразилии (2:4) подверг критике форварда противника

«Честно говоря, он великий игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. Неймар прекрасно понимает, что делал на поле.

Он стремится к минимальному контакту в зоне, четыре или пять раз бросался на землю, чтобы попытаться добиться пенальти, и, в конце концов, он добился цели: они забили два мяча с точки, хотя в обоих случаях не было фола», — сказал футболист в эфире La banda del Chino.

Напомним, Самбрано с 2016 по 2018 год являлся игроком казанского «Рубина». За российскую команду он провел 24 матча и отметился голевой передачей. 0