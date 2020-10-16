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    Бывший игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном

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    Защитник сборной Перу Карлос Самбрано после матча 2-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 со сборной Бразилии (2:4) подверг критике форварда противника Неймара.

    Карлос Самбрано
    Карлос Самбрано

    «Честно говоря, он великий игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун. Неймар прекрасно понимает, что делал на поле.

    Он стремится к минимальному контакту в зоне, четыре или пять раз бросался на землю, чтобы попытаться добиться пенальти, и, в конце концов, он добился цели: они забили два мяча с точки, хотя в обоих случаях не было фола», — сказал футболист в эфире La banda del Chino.

    Напомним, Самбрано с 2016 по 2018 год являлся игроком казанского «Рубина». За российскую команду он провел 24 матча и отметился голевой передачей. 0

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