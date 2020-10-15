Семенов: Предъявить сборной не за что, все бились и старались

Защитник сборной Россиисчитает, что ни у кого нет повода критиковать национальную команду после домашнего матча Лиги наций с Венгрией (0:0).

«Изначально венгры были прям заряжены, очень эмоционально прессинговали нас, но потом, мне кажется, немного подсели, всю игру невозможно проводить в таком ритме.

Когда они начали проседать, мы завладели инициативой. С нашей стороны пошла более атакующая игра.

Это только казалось, что у сборной совсем не было сил, потому что у команды их было много. И второй тайм это показал. В концовке мы поддавливали, поэтому это только показалось.

Хотелось выиграть, закрепиться на первом месте. К сожалению, не получилось забить, из-за этого смазанное впечатление. А так предъявить сборной не за что. Все старались, бились», — приводит слова Семенова «Матч ТВ».

Сборная России лидирует в своей группе Лиги наций после четырех туров. 0