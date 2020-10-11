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    Никифоров: Караваев должен заменить Фернандеса в матче с турками

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    Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров считает, что Вячеслав Караваев должен заменить Марио Фернандеса в матче Лиги наций против команды Турции.

    Вячеслав Караваев
    Вячеслав Караваев

    Напомним, защитник Фернандес не примет участия в матче с турками из-за сомнительного теста на коронавирус.

    «Есть Вячеслав Караваев, он универсал, играющий слева и справа, и наверняка он сыграет на правой позиции. Фернандес приносит большую пользу команде, но проблем с его отсутствием не возникнет. А левую зону есть кому закрыть: Жирковым, другими игроками.

    Хорошо, что есть игроки такого плана, как Караваев, есть в командах, которые могут решить такую проблему», — цитирует Никифорова ТАСС.

    Матч Россия — Турция пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» 11 октября и начнется в 21:45. 0

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