Никифоров: Караваев должен заменить Фернандеса в матче с турками

Бывший защитник сборной Россиисчитает, чтодолжен заменитьв матче Лиги наций против команды Турции.

Напомним, защитник Фернандес не примет участия в матче с турками из-за сомнительного теста на коронавирус.

«Есть Вячеслав Караваев, он универсал, играющий слева и справа, и наверняка он сыграет на правой позиции. Фернандес приносит большую пользу команде, но проблем с его отсутствием не возникнет. А левую зону есть кому закрыть: Жирковым, другими игроками.

Хорошо, что есть игроки такого плана, как Караваев, есть в командах, которые могут решить такую проблему», — цитирует Никифорова ТАСС.

Матч Россия — Турция пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» 11 октября и начнется в 21:45. 0