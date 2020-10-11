Депай: Рассчитываю получить различные предложения в зимнее трансферное окно

Нападающийрассказал о том, что может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

«Мне 26 лет, и мой трансфер практически ничего не будет стоить. Можно ожидать, что клубы проявят интерес. Январь скоро. Посмотрим, что будет. Я не говорю, что точно уйду, но вероятность того, что в ближайшее время клубы заинтересуются, возможно, стала выше.

Я жалею о том, что в последние недели провел за "Лион" гораздо меньше игровых минут. Думаю, это потому, что я собирался уйти. Как форварду мне хочется продолжать голевую серию. Первые три гола я забил в первом туре, досадно», — цитирует Депая ND DeS.

Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Форвард мог перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась. 0