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    Депай: Рассчитываю получить различные предложения в зимнее трансферное окно

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    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай рассказал о том, что может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    «Мне 26 лет, и мой трансфер практически ничего не будет стоить. Можно ожидать, что клубы проявят интерес. Январь скоро. Посмотрим, что будет. Я не говорю, что точно уйду, но вероятность того, что в ближайшее время клубы заинтересуются, возможно, стала выше.

    Я жалею о том, что в последние недели провел за "Лион" гораздо меньше игровых минут. Думаю, это потому, что я собирался уйти. Как форварду мне хочется продолжать голевую серию. Первые три гола я забил в первом туре, досадно», — цитирует Депая ND DeS.

    Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Форвард мог перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась. 0

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